La justicia levanta el secuestro de ‘Fariña’, el libro de Nacho Carretero sobre el narco

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido revocar el secuestro que pesaba desde el 12 de febrero sobre Fariña, el ensayo periodístico del reportero de EL PAÍS Nacho Carretero sobre el narcotráfico gallego en la década de los 80 y 90. El libro fue retirado de la venta como medida cautelar por la demanda presentada por el exalcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar, contra Carretero y su editorial, Libros del KO, por un delito de "injurias y calumnias" al relatar su participación en una descarga de cocaína. La sentencia condena además al demandante a pagar las costas del proceso.

"Celebramos la vuelta a la normalidad, que se pueda vender un libro periodístico. Esto es lo lógico y no lo que ocurría hasta ahora. Más que nada estoy aliviado. Es una situación que no tenía sentido, una desproporción que no tenía lógica y una frustración porque mi trabajo y el de la editorial no se podía vender", ha comentado Carretero a EL PAÍS.

Tras la decisión judicial, se desbloquea la salida, inminente, de las ediciones en gallego y catalán. La sentencia no afecta a las traducciones internacionales, más de una decena ya contratadas, pero ayuda. "Es bueno que se tenga ya una sentencia para evitar cualquier suspicacia. Hará que todo transcurra con normalidad", asegura el autor.

El libro, del que ya se han vendido 40.000 ejemplares, ha tenido un largo peregrinar por los tribunales de justicia. Ayer mismo, el fiscal reclamó el levantamiento del secuestro durante una vista celebrada en Collado Villalba (Madrid) -donde vive ahora jubilado Bea Gondar- tras subrayar que lo que cuenta el libro es cierto y veraz.

De hecho, Bea Gondar aparece en apenas unos párrafos relacionado con el narcotráfico gallego en sus años más oscuros y, además, fue en su día procesado por narcotráfico y condenado por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional aunque el Supremo lo absolvió por un defecto de forma, sin negar los hechos probados. El antiguo regidor pedía 500.000 euros al periodista para limpiar su honor.

Tras esta resolución de la audiencia, el libro podrá volver a los estantes de las librerías españolas, aunque la obra no ha dejado de venderse. De hecho, ha sido publicado y ha estado a la venta en Portugal, donde su secuestro en España ha sido utilizado como reclamo publicitario.

Fariña ha dado lugar también a una potente serie televisiva que ha emitido Antena 3. De hecho, el inicio del secuestro prácticamente coincidió con el lanzamiento de la serie. La editorial no ha podido ni beneficiarse en ventas del tirón de la emisión televisiva ni ha podido vender derechos a otras televisiones.