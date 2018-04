Es una de las mejores series en emisión en nuestro país ahora mismo (con permiso de The Good Fight y poco más). Tanto argumental como visualmente roza la perfección. Enganchó a los espectadores desde el primer capítulo con un ritmo tremendo y no ha perdido fuelle en los seis episodios ya emitidos (esta noche, el séptimo). Y está tan ligada a nosotros, es tan española, que da escalofríos pensarlo. Fariña, emitida en Antena 3 y producida por Bambú, es de lo mejor que puedes ver ahora mismo en la televisión. Así de fácil se resume.

Hace tiempo que la producción seriada española dio un salto de calidad. Siempre ha habido buenas series en nuestra televisión, pero en los últimos tiempos, cuando a los espectadores les llega una cantidad ingente de ficción procedente de fuera y con una gran atención al detalle y al acabo formal, la producción nacional tenía que renovarse necesariamente para poder hablarle de tú a los productos externos. Y lo ha hecho. El tiempo entre costuras, El Ministerio del Tiempo, Vis a vis, Sé quién eres, Cuéntame cómo pasó... Son series que hacen Marca España. Fuera se las valora y en casa se las respeta... o así debería ser.

El último gran fenómeno de Netflix tiene título español. La casa de papel ha arrasado en todo el mundo y muchos espectadores españoles están acercándose a ella por curiosidad por el efecto boca a boca. "¿De verdad es tan buena?", preguntan ahora quienes en su momento, quizá llevados por los prejuicios, no se animaron a darle una oportunidad. La próxima semana volverá Vis a vis, otro de los grandes títulos de los últimos tiempos, que se atrevieron a intentar ir un poco más allá de lo que se estaba haciendo en televisión.

Fariña es el mar en el que desembocan esos ríos. Arrancó muy en alto pero no ha descuidado su calidad en el camino ni ha bajado su ritmo. Una historia que pone los pelos de punta y una producción muy cuidada, con grandes actuaciones, y que se está atreviendo a ir más allá incluso de lo que se esperaba. Que habla sin tapujos de lo que pasó. Una serie que hay que ver.

Son varios los motivos por los que Fariña es una de las ficciones del momento:

- Personajes reales con nombres y apellidos

Fariña narra una historia real que te obliga a preguntarte cada poco tiempo si eso ocurrió realmente así (sí, ocurrió). Una historia con personajes que parecen sacados de la ficción pero no. De hecho, algunos están molestos con la imagen que se da de ellos. Debe ser que a los narcotraficantes les preocupa su imagen. Que si las escenas de sexo en la serie le han producido a Laureano Oubiña un "daño moral", que si Manuel Charlín dice que no daba tantas collejas a sus hijos... En el sexto capítulo empiezan a salir también nombres de políticos, aunque sea mencionados de pasada en una conversación. Rajoy, Fraga... Fariña no tiene miedo a enfangarse contando las cosas como fueron.

- Mujeres fuertes

No solo el grupo de narcotraficantes brilla en la serie. Las mujeres que les rodean no se quedan atrás. La Charlina, interpretada por la actriz Isabel Naveira, es ya uno de los personajes favoritos de los espectadores por méritos propios. Esther Lago, Mª Rosa Pouso, Camila Reyes... Mujeres que no se amedrentan y que toman el control del negocio cuando sus maridos/padres/amantes no pueden hacerlo.

- Actores

El acento gallego domina Fariña, como no podía ser de otra forma, por otra parte. Si los personajes están enganchando a los espectadores, además de porque están muy bien escritos, es porque están muy bien interpretados. Javier Rey defiende muy bien al protagonista Sito Miñanco, pero el reparto es tan coral que no pasaría nada si Miñanco desapareciera de la trama durante un tiempo. Carlos Blanco (Oubiña), Antonio Durán Morris (Charlín), Manuel Lourenzo (Terito), Monti Castiñeiras (Colombo), Tristán Ulloa (Darío Castro) dan brillo a la serie.

- Banda sonora con sabor gallego

Iván Frreiro, Los Cafres, Heredeiros da Cruz, Os Resentidos, Kokoshca, Korosi Dansas o Siniestro Total acompañan cada semana las andanzas de los narcotraficantes y policías de la serie con una banda sonora muy rockera y muy de Galicia. Grupos y temas —algunos de ellos— no demasiado conocidos para el gran público y que en Fariña están llamando tanto la atención que la serie ha hecho una lista de Spotify para tener todos temas reunidos.

- Acción sobre el agua

Toda la serie está muy bien rodada, con un excelente trabajo de dirección de Carlos Sedes. Y las escenas de persecuciones en lancha por las rías son un ejemplo de ello. Aunque los reflejos de las luces sigan demasiado acentuados y lleguen a molestar un poco, el resultado con la banda sonora, la ambientación y el ritmo es de 10.

- Una historia que no te suelta y de la que siempre quieres más

Muchas veces, las series españolas se hacen largas. Llenar 70 minutos obliga a dar vueltas sobre lo mismo, a meter tramas de relleno... Y aprovechan en ese tiempo para intentar gustar a todo el mundo. Eso no ocurre en Fariña (ni en la mayoría de las series que mencionábamos arriba). Aquí los 70 minutos casi se hacen cortos. Hay tanta historia que contar, tantos personajes interesantes y bien construidos, un guion tan bien hilado y con tanto ritmo que es imposible aburrirse. Fariña no hace concesiones. Se arriesga a expulsar a ciertos espectadores pero porque no le interesa llegar a todos. No cuenta la historia siempre por el camino fácil.