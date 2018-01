“Cualquier día Cuéntame nos alcanza”. La broma es recurrente, pero es una muestra de la peculiaridad de una serie que se ha convertido ya en otra cosa, algo que está por encima del bien y del mal. Los Alcántara siguen al pie del cañón, incansables, haciendo frente a las turbulencias de la vida (literales en el viaje en avión con el que ha arrancado la 19ª temporada).

Nadie se atreve a decir cuánto tiempo le queda, cuándo se empezarán a cansar los espectadores de ver a Antonio, Merche y su prole dando tumbos por la vida. Tampoco parece que haya necesidad de cerrar por el momento una ficción que se ha sabido reinventar con el tiempo y modernizarse. Cuéntame es una de las series españolas más dignas de la actualidad. Sin embargo, todavía parece que proclamar públicamente que uno es seguidor de Cuéntame está mal visto. El postureo seriéfilo dice que es guay ver Big Little Lies pero te resta puntos en el carné seriéfilo ver cada jueves Cuéntame. Lo mismo ocurre con muchas otras series españolas, pero el recorrido que llevan los Alcántara ha hecho que muchos espectadores que se asomaron a la serie en sus primeras etapas, la recuerden con un olor añejo que les ha llenado de prejuicios. Es una pena esa manía tan española de despreciar lo nuestro que de vez en cuando verbalizaban los personajes de El Ministerio del Tiempo.

En el capítulo emitido ayer, el 330 de la serie, Herminia habla con su posible bisnieta (aún no se ha aclarado su paternidad) e imagina el siglo XXI. “Igual ya no se veranea en Benidorm, ni en la Costa del Sol, y se van a pasar las vacaciones a la Luna o más lejos. Igual entonces la comida se hace sola y la ropa sale planchada de la lavadora. Igual entonces no hay guerras y todos los niños del mundo tienen comida que llevarse a la boca”. Quizá lo que nos dé rabia es reconocer que las cosas no han cambiado tanto como soñaba Herminia y que nos reconocemos más de lo que nos gustaría en Cuéntame.