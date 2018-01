Los Alcántara para bien y para mal

Ya corre el año 1987 en la vida de los Alcántara. Esta noche Cuéntame cómo pasó arranca su 19ª temporada (La 1, 22.40) y la serie no parece mostrar aún signos de desgaste. Cerró su 18ª entrega ante 3.428.000 espectadores y volvió a ser la serie más vista de La 1 por tercer año consecutivo. "Cuéntame es una serie muy longeva, pero el Cuéntame de 2001 no tiene nada que ver con el de 2017", describe a EL PAÍS Joaquín Oristrell, coordinador de guionistas de la serie. "El público no es el mismo, no había redes sociales, no pulsabas por Twitter cómo están las cosas, no había tanta competencia ni tan buenas series, no había tantas pantallas... Cuéntame se ha reinventado", añade Oristrell, en la serie desde hace tres temporadas.

El año 87, como era de prever, será convulso para los Alcántara. Los espectadores se reencontrarán con ellos en enero de aquel año, con los estudiantes en pie de guerra contra la reforma educativa con unas manifestaciones que convirtieron en un icono al Cojo Manteca. "Hay una cosa que ocurrió que vamos a hacer que le ocurra a un miembro de la familia, fue bastante heavy", cuenta el guionista sobre unas concentraciones que terminaron con cargas policiales y ataques de grupos fascistas. 1987 fue también el año del atentado de Hipercor en el que ETA acabó con la vida de 21 personas en Barcelona, episodio con el que se cerrará la primera de las dos mitades en las que se dividirá esta temporada de 19 capítulos, con un descanso en medio. "También pasamos por el mundo de la publicidad, los malos tratos, y cosas más folklóricas como la teta de Sabrina, el primer programa de Gurruchaga...". Incluso la serie de TVE tratará el "acoso y derribo" hacia Pilar Miró, directora de RTVE entre 1986 y 1989, "cosas que, a veces, dichas desde la propia tele son un poco conflictivas. Pero aprovechamos que Cuéntame es un éxito para que nos dejen contar esas cosas", dice Oristrell.

Uno de los ejes de la temporada será el peso de la familia, algo que va a notar sobre todo Carlos Alcántara, interpretado por Ricardo Gómez. “Siente mucho la presión familiar, porque empieza su relación con Karina sin un duro, están paupérrimos, no lo quiere contar en casa, se obsesiona por hacer dinero...”, relata el guionista.

“La familia apoya porque se empeñan en estar juntos, pero cuando empiezan a entrar otros componentes, ese apoyo se vuelve más complejo, y más que ayuda es confrontación”, dice el actor Imanol Arias a este diario. Antonio, el cabeza de familia de los Alcántara, “ya ha renunciado bastante a interferir en la vida de sus hijos, excepto la pequeña”, prosigue su intérprete. “Y cuando el nido no te echa de menos, te asustas de que no te echen de menos”. En esta temporada, Antonio tendrá muchas ganas de estar fuera de casa y viajará con Mercedes (Ana Duato) a Londres para aprender inglés.

"Creo que este año Cuéntame es más profunda, un poco más honda, más atrevida. E intenta incorporar a gente más joven, gente que nació en los ochenta y a los que les estamos contando su infancia, gente para la que ya no es tan importante contar cosas sobre el franquismo o el blanco y negro, sino hacer reflexiones sobre por qué estamos aquí", dice Oristrell sobre los nuevos capítulos, en los que empezará a verse más claro también el relevo generacional en el reparto. "Los personajes jóvenes tienen más aristas", cuenta el guionista. "Carlos va a tener una caída fuerte y va a generar antipatías", adelanta sin entrar en detalles. La pareja que forma con Karina no va a ser todo lo feliz que quisieran. "Las condiciones en que estaban, una hija, sin dinero... no pueden ser una pareja feliz".

Para Imanol Arias, este relevo y mayor peso de los personajes jóvenes es "la consecuencia lógica y lo más enriquecedor de este Boyhood enorme que hacemos. El núcleo familiar se ve aumentado por otros núcleos familiares muy representativos y diferentes de la familia tradicional. Hay un propósito para desarrollar sus historias, pero también es consecuencia de la suerte del desarrollo de los actores. Ricardo [Gómez], Irene [Visedo], Pablo [Rivero], Carlos Cuevas, Paloma Bloyd... son actores tremendos".