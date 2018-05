Siete razones por las que hay que ver (otra vez) ‘Sin tetas no hay paraíso’

Cuando se cumplen 10 años del estreno de Sin tetas no hay paraíso, Mediaset recupera la serie que contó con una audiencia media de 21,5% de cuota de pantalla y 3.668.000 espectadores. Se podrá ver en Divinity a las 15.00 horas a partir de hoy lunes. Te damos siete motivos por los que deberías volver a verla:

- Novedades. Como anunció el canal se tratará de una "versión remasterizada" y con una nueva banda sonora. En lugar de mantener la música original con la que se emitió por primera vez a lo largo de sus tres temporadas, el tema que aparecerá en las emisiones de Divinity estará interpretado por David Bisbal y Sebastián Yatra.

- Historia de amor. Sin tetas no hay paraíso recoge la historia de amor entre Catalina y El Duque, quien fue su amor platónico durante su infancia. Por su parte, El Duque está inmerso en el mundo de las drogas y de la prostitución, siendo uno de los hombres más importantes en dicho negocio.

- Nació una estrella. El personaje de Catalina hizo famosa a Amaia Salamanca. Después de protagonizar Sin tetas no hay paraíso, interpretó a Letizia Ortiz en la miniserie sobre la pareja real y más recientemente ha aparecido en series españolas importantes como Gran Hotel, Velvet o La embajada. Lo último que ha hecho ha sido participar en Tiempos de guerra de Antena 3.

- La voz ronca que enamoró a media España. Miguel Ángel Silvestre se convirtió en un fenómeno gracias a su trabajo en la adaptación de la colombiana Sin tetas no hay paraíso. Su personaje fue una mezcla de galán y chico malo con la voz ronca, mala leche pero un buen corazón en el fondo. Este papel le ayudó a crecer como profesional. Tras Sin tetas no hay paraíso encadenó proyectos de todo tipo: la miniserie Alakrana, Verbo de Eduardo Chapero-Jackson, Lo mejor de Eva de Mariano Barroso, la divertida The Pelayos de Eduard Cortés (donde coincidió con la que sería su pareja durante varios años, Blanca Suárez) o Todo es silencio de José Luis Cuerda.

- Un buen reparto. María Castro, Thaïs Blume, Xenia Tostado, Iris Lezcano, Noelia Castaño, Cuca Escribano, Armando del Río, Fernando Guillén Cuervo y Javier Collado completan el reparto de la serie. Para muchos de ellos esta ficción les sirvió de trampolín.

- Premios. Galardonada con dos Premios Ondas, la serie es la adaptación española del formato colombiano con mayor éxito, basado en la novela homónima del escritor Gustavo Bolívar.

- Fenómeno social. El éxito de Sin tetas no hay paraíso trascendió más allá de la pantalla de televisión convirtiéndose en un auténtico fenómeno social, al que contribuyeron las premières multitudinarias con las que la ficción española tomó las calles de forma pionera en eventos nunca vistos hasta entonces y que llegaron a colapsar emblemáticos espacios como la Gran Vía madrileña o el Palacio de los Deportes, en el que 6.000 fans pudieron ver en exclusiva el primer episodio de la segunda temporada.