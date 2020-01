Torra contraprograma la presentación de los presupuestos con una declaración institucional

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado para este miércoles, a las 12 horas, una declaración institucional que se solapa con el acto de presentación de los presupuestos en el Parlament y que había organizado Esquerra Republicana. El nuevo desencuentro entre ambos socios del Ejecutivo catalán llega después de la decisión del presidente de la Cámara, Roger Torrent, de avalar la decisión de retirarle el acta de diputado al 'president', como dictaminó la Junta Electoral Central, y tras una ronda de contactos de Torra con sus consejeros y diputados para esbozar cuál debería ser el futuro de la legislatura.

La comparecencia de Torra, además, implica modificar la hora en la que se tenía que celebrar el Consell Executiu, programado inicialmente para las 9 de la mañana. Este martes, pasadas las 23.30 horas, un mensaje de la Oficina del President reagendaba esa reunión para las tres de la tarde. Esta decisión altera el calendario que previamente Esquerra había comunicado a los medios de comunicación. Tras la reunión de las 9, el vicepresidente Pere Aragonès y Torrent se encontrarían en el Parlament para hacerse la tradicional foto que da inicio a la tramitación de las cuentas y el 'vicepresident' comparecería ante la Comisión de Economía. Esquerra ha recibido con sorpresa la decisión de Torra, que varias fuentes han explicado que desconocían totalmente.

Varias voces de Junts per Catalunya pedían de alguna manera escenificar el malestar con Esquerra por no "defender" el estatus de diputado de Torra. Pero otras tantas pedían que no se sacrificaran las cuentas de la Generalitat, que actualmente funciona con los presupuestos de 2017 prorrogados. Hasta el martes no había ninguna decisión tomada y el cambio en la agenda ha tomado por sorpresa también a muchos neoconvergentes que pensaban que las intervenciones de los políticos presos en la comisión de investigación del Parlament habían ayudado a calmar las aguas.

El grupo parlamentario de Junts per Catalunya tendrá una reunión en la Cámara tras la declaración de Torra, que será en el Palau de la Generalitat. Desde el Govern no han querido explicar si el punto de aprobación inicial de los Presupuestos se mantiene en el orden del día de la reunión de las 3 de la tarde.