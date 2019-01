Carne de alimentación solar en Mercamadrid

Carnes mantenidas con energía solar, sistemas de evaporación de agua para enfriar naves, iluminación LED… El centro logístico de abastecimiento y distribución de alimentación fresca, Mercamadrid, ha puesto en marcha varias iniciativas que impulsan la eficiencia, la sostenibilidad y responsabilidad en cuestión de consumo de recursos, energía y generación de residuos. El grupo cárnico Norteños, ha sido pionero en instalar una planta de energía fotovoltaica para dos de sus empresas, Central de Carnes Premium y Brand T Burger, que operan en una de las naves del espacio, fundado en 1982 y que cuenta con 800 empresas instaladas en una superficie de 800 hectáreas. La instalación de este sistema de autoconsumo cuenta con 1.500 metros cuadrados de placas solares y reduce un 10 % el gasto eléctrico de la compañía cárnica.

"Siempre apostaré porque la empresa sea lo más limpia posible. Esto es una primera parte", apunta González, uno de los tres socios del Grupo Norteños

“Llevaba más de cinco años detrás de este tema. Pero las placas que me ofrecían no producían lo que quería por el coste. No estaba claro hasta ahora”. Constantino González, presidente del Grupo Norteños, dirige una empresa que cuenta con 8.000 metros cuadrados, 200 trabajadores —"de momento”— y en la que despiezan entre 200 y 240 terneros cada día, que distribuyen a diferentes cadenas de supermercado. El espaldarazo del llamado “impuesto del sol” —que penalizaba el autoconsumo con placas fotovoltaicas desde 2015— el pasado mes de octubre, fue definitivo para adoptar la decisión de esta inversión; “inversión en energía limpia”, destaca González. “Esperemos que si llega otro Gobierno no se eche para atrás. Si algo funciona no hay que cambiarlo, hay que mejorarlo”, apunta respecto a las energías verdes.

La osmosis del agua también es parte del proceso de eficiencia verde del grupo. Central de carnes Premium y Brand T Burguer comparten el frío y la recuperación de aguas. Y toda la que utilizan en los baños y para fregar la depuran y reutilizan para limpiar zonas ajenas a la fábrica como los garajes, la zona de cajas o áreas donde no hay género fresco. Hay tres filtros antes de que el agua entre en la empresa, luego hay otros dos más y una osmosis. “El agua sale perfecta”, afirma el presidente. “Siempre apostaré porque la empresa sea lo más limpia posible. Esto es una primera parte”, apunta González, uno de los tres socios del Grupo Norteños, que cuenta con 27 empresas independientes.

Las placas solares fueron instaladas por Icoenergía, vinculada a la generación de energía de origen fotovoltaico desde hace más de 10 años y su coste fue de unos 94.000 euros. “Hace una década, la planta que ahora se ha construido tenía un precio ocho veces superior y ocupaba un espacio un 40% mayor. La explosión del desarrollo tecnológico que la energía solar fotovoltaica ha tenido es fruto de la apuesta decidida de varios gobiernos como Alemania, Japón, Reino Unido, o Italia, donde España también ocupó posiciones de liderazgo”, explica Ángel Lobo, director de Desarrollo de Icoenergía. Después de tumbar el “impuesto del sol” los costes de producción “permiten la amortización de las inversiones en unos 8 años y las plantas tienen una vida útil de 30 años”.

La planta creada para Grupo Norteños incorpora módulos fotovoltaicos de diseño avanzado del fabricante alemán Solarworld que consigue un rendimiento del 18%, basados en el silicio. “Hace unos años estos rendimientos eran de apenas el 12%; parece que el silicio aún tiene algo de recorrido pero serán sin duda nuevos materiales los que permitan ir mucho más allá en la mejora del rendimiento”, apunta Lobo. “A nivel legislativo lo que se necesita es seguir eliminando barreras. “Esta es de 100 kW y por encima de esta potencia aún es bastante complejo y costoso autoabastecerse de energía. Lo que hace falta sin duda es una regulación, incluso a nivel europeo, de los mecanismos de formación del precio del mercado, sin duda obsoleto y que de no hacerlo podrían paralizar el crecimiento de la inversión en energía limpia, necesaria para el cumplimiento de los compromisos ambientales en la lucha contra el cambio climático que la UE promueve”, concluye.

Nuevos sistemas de enfriamiento, gestión de residuos e iluminación A Mercamadrid acceden cada día 15.000 vehículos y 20.000 personas de media para trabajar en alguna de las 800 empresas instaladas, que abastecen a más de 12 millones de consumidores. Fruto del compromiso con la eficiencia y la responsabilidad, la compañía, gestionada por la empresa mixta Mercamadrid, S. A., (Ayuntamiento de Madrid: 51.13%; Empresa Nacional MERCASA: 48.63% y Otros (Gremios y Usuarios): 0.24%) se han ejecutado en los últimos dos años proyectos clave como la puesta en marcha de un sistema de enfriamiento del Mercado Central de Pescados —con una inversión de 3 millones de euros— que sin gases ni compresores supone un ahorro de energía respecto a la climatización tradicional del 70% y una mejora de la eficiencia energética de la nave con aislamiento del 20%. Además, se ha implantado un nuevo sistema de gestión de residuos, logrando recuperar o reciclar residuos equivalentes a 3.064 camiones, que han dejado de tener como destino Valdemingómez. Se ha impulsado la sustitución de una flota de vehículos 100% diésel, por otra ECO, que combina vehículos 100% eléctricos con vehículos que emplean combustibles respetuosos con el medioambiente, como el GLP AutoGas (Gas Licuado Petrolífero) y la sustitución de la iluminación, de vapor de mercurio por luminarias LED. Un sistema más eficiente y con un sistema de telegestión punto a punto, que permite el ajuste lumínico a las necesidades de la actividad en cada momento.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram