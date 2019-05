Hacen falta 1.300 millones para igualar la inversión en servicios sociales previa a los recortes

En España aún no se han recuperado los niveles de inversión pública en servicios sociales previos a los recortes. Haría falta inyectar 1.300 millones de euros anuales para igualar el esfuerzo realizado en 2010, antes del tijeretazo. Entonces, las Administraciones destinaron el 1,68% del PIB al sector, frente al 1,57% de 2018, según el índice DEC, que evalúa la situación de este pilar del Estado de bienestar, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado este lunes en Madrid. Si el esfuerzo presupuestario hubiera sido el mismo que en 2010, con el mismo porcentaje del PIB se habrían alcanzado los 20.180 millones de euros, frente a los 18.871 destinados al sector. El estudio revela un panorama de “extraordinaria diversidad de esfuerzos, cobertura y derechos garantizados” en las comunidades autónomas. Madrid es la peor valorada. Castilla y León, País Vasco y Navarra son las mejores situadas.

“Esta legislatura que termina ahora ha sido buena para los servicios sociales, pero el último año muestra cierto estancamiento”, explica Gustavo García, coordinador del índice DEC 2018. A principio de la legislatura se constata una mejora del marco normativo, al igual que un incremento de financiación desde 2014. Y a partir de 2015 se aprecia una “leve mejora” de la cobertura de prestaciones. Sin embargo, la asociación alerta de un riesgo de involución hacia formas “asistenciales”, que convierten a los servicios sociales en oficinas de “checking social para clasificar a los ciudadanos en función de los requisitos para cada procedimiento”, en lugar de poder trabajar para prevenir riesgos o situaciones de exclusión.

Para elaborar el informe, la asociación ha valorado una veintena de indicadores relacionados con el reconocimiento y la cobertura de derechos y con el esfuerzo financiero—desde el gasto público, a plazas en residencias o cobertura de las rentas mínimas de inserción o el sistema de dependencia, por ejemplo—. Esta es la segunda ocasión —de las seis ediciones que lleva este estudio— en que España consigue superar el cinco en la calificación y aprobar. En 2018 obtuvo un 5,21. En 2015, a principios de legislatura, había sacado un 4,54. Este es el motivo por el que la evolución de los últimos cuatro años es aceptable globalmente. No obstante, apuntan que se detecta un cierto estancamiento.

El informe pone de manifiesto que, pese a que las diferencias entre comunidades se han ido reduciendo desde 2013, aún siguen siendo acusadas. Así, en el País Vasco las Administraciones destinan 703 euros por habitante y año a servicios sociales, frente a los 297 de Murcia. El porcentaje del PIB regional que Extremadura dedica al sector es del 2,49%, frente al 1,01% de la Comunidad de Madrid. En Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 890 habitantes, una carga que se multiplica por diez en Madrid, hasta llegar a un trabajador por cada 8.354 personas. En Castilla y León esperan para recibir la ayuda por dependencia el 1,6% de las personas que la tienen reconocida, frente al 29,6% de Canarias. Las rentas mínimas de inserción alcanzan en el País Vasco a más de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra, a dos de cada tres (66,1%), mientras que en Castilla-La Mancha solo llegan al 2,1%.

La asociación puntualiza que estas diferencias no solo tienen su origen en la “extrema disparidad del gasto”, sino que se explican en clave organizativa: gastar más no significa necesariamente ofrecer más prestaciones y servicios a la ciudadanía. “Los territorios más eficientes coinciden con aquellos en los que existe mayor participación local en la gestión y entrega de servicios sociales”, se explica en el informe. Comunidades como Extremadura, Asturias, Navarra o País Vasco presentan una escasa cobertura en relación al gasto. Otras autonomías como Andalucía, Galicia o Castilla y León tienen sistemas más eficientes, con más equilibrio entre lo que gastan y los servicios que ofrecen.

La asociación da una puntuación a cada región y califica su sistema de servicios sociales en una escala que va desde la irrelevancia a la excelencia. Castilla y León, con un 7,45 y una calificación de “medio”, País Vasco (7,20) y Navarra (7,15), ambas con un sistema puntuado como alto, son las mejor paradas de la clasificación. La Comunidad de Madrid, con un 3,20, es la peor valorada y además la que mayor deterioro registra. Obtiene la calificación de “irrelevante”, que comparte con autonomías como Andalucía, Murcia, Canarias o la Comunidad Valenciana. En el índice se destaca, no obstante, el esfuerzo realizado por las autonomías, especialmente Canarias y la Comunidad Valenciana, que eran las dos regiones con menor desarrollo y en los últimos años han mejorado, aunque continúen en una situación de debilidad.

Los servicios sociales atienden a unos ocho millones de personas en España. El año pasado, el gasto corriente presupuestado fue de 18.871 millones de euros. Las comunidades, con competencia en la materia, han sostenido el sistema. En 2018 aportaron un 62,4% del gasto, frente al 25,1% de las entidades locales y al 13,5% de la Administración General del Estado, el “único nivel que no se ha recuperado tras los recortes”, según el informe. La asociación destaca que el Estado ha mantenido “sin duda la política más dura respecto al gasto público” en el sector y apunta que “si hay derechos garantizados a nivel estatal” su financiación mínima también se ha de garantizar por el Estado y lo contrario es “una deslealtad interadministrativa y un engaño a la ciudadanía, que no ve satisfechas sus demandas”. Cita, por ejemplo, los recortes en dependencia, que aún no se han recuperado. La asociación insta por ello a alcanzar el 2% del PIB de inversión en servicios sociales durante la próxima legislatura, en especial, con el incremento de la aportación estatal.

“Hay ciertos atascos que impiden que los servicios sociales se desarrollen más. Fundamentalmente, la infrafinanciación de la dependencia, que ha llevado a las autonomías a un límite. Hay que exigir que los partidos cumplan el pacto de Estado por la dependencia, por el que se comprometieron a revertir los recortes”, expone Gustavo García. “El otro gran atasco es la inexistencia de una ley estatal de garantía de rentas. Esto es preocupante. Nos pasamos el día tramitando ayudas, el bono eléctrico, la vivienda, alimentos… sería más lógico disponer de un sistema que englobe todos estos puntos. Esperamos que en esta legislatura que empieza no se pierda la oportunidad de, al menos, abrir el debate”, sostiene.

Entre las recomendaciones de la asociación destacan la incorporación de los servicios sociales como derechos fundamentales de ciudadanía en la sección primera del título 1 de la Constitución o el desarrollo de una ley estatal de servicios sociales. Su otra gran prioridad es que se desarrolle un sistema público de información, algo que en lo que está trabajando el Ministerio de Sanidad. La asociación tardó dos meses en poder elaborar el estudio, tuvieron que ponerse en contacto con todas las comunidades para pedir los datos, y lamentan la mala calidad de algunos de ellos. “Si nosotros, una entidad sin ánimo de lucro ni subvenciones, con gente que trabaja en sus ratos libres, puede hacerlo, ¿qué dificultad tiene el Gobierno?”, se pregunta García.