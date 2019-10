Felipe González: “España ha pasado del pluripartidismo al bloquismo”

Felipe González ve “inevitable e inexorable” que se remonte, tras las nuevas elecciones del 10 de noviembre, el actual bloqueo político del país “para superar la crisis de representación”. El expresidente socialista interviene este viernes, a partir de las 12.30, en el foro de reflexión La Toja Vínculo Atlántico con una charla sobre sus visiones de España en la que también participará el exjefe del Ejecutivo del PP Mariano Rajoy. Antes de la conversación, como aperitivo, González ha declarado que en España se ha evolucionado de una situación política de “pluripartidismo al bloquismo”.

El encuentro público en formato de charla entre González y Rajoy es la gran atracción de esta primera edición del foro La Toja que se ha convertido, de hecho, en una cumbre de políticos, expolíticos, empresarios y ejecutivos nostálgicos del bipartidismo. Rajoy ha accedido a la sala sin hacer declaraciones, pero González sí quiso anticipar algunas de sus ideas. Se le preguntó sobre casi todo, pero especialmente por el ambiente político y preelectoral y por el nuevo bloqueo institucional que vive el país.

Cuando se quiso saber su opinión sobre algunos de los actuales lemas electorales, como Ahora España o Más España, el expresidente socialista remachó que no le cabe ninguna duda de que "hace falta un Gobierno y que es para España, un proyecto compartido". González no se ha aventurado a pronosticar si será necesario un mediador y ha recalcado que él no está ahora en ese tipo de detalles.

Lo que sí ha hecho es retratar su visión de cómo está el panorama político: "Hemos pasado de un pluripartidismo que evoluciona como es natural que se ha convertido en bloquismo", ha apuntado González. Y cuando se le ha preguntado sobre el posible desbloqueo tras las elecciones del 10-N ha respondido: "Lo veo inevitable, inexorable para superar una crisis que es fundamentalmente de representación. Los representados tienen que verse reflejados en los representantes y los representantes tienen que administrar ese voto para facilitar un Gobierno estable. Ahora puede ser malinterpretado pero en 2016 no solo lo escribí y lo declaré: quién no pueda formar Gobierno no debe obstaculizar que otro lo forme".

El veterano exdirigente del PSOE no ha avanzado si participará ahora en la campaña aunque sí ha dicho que ha hecho muchas durante sus 37 años en la política más activa. Ante la posibilidad de que el actual presidente, el socialista Pedro Sánchez, tenga que aplicar el artículo 155 de la Constitución por la crisis en Cataluña, González, ha rematado: “La Constitución está vigente para todos y siempre y el que no lo acepte que pida que se cambie”.