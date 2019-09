Felipe González responsabiliza de la repetición electoral a “todos los actores políticos sobre el tablero”

El expresidente del Gobierno Felipe González, ha manifestado este jueves que "no hay que buscar culpables" de la repetición de elecciones el 10 de noviembre al no haber conseguido apoyos suficientes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para sacar adelante su investidura. "Los responsables son todos los actores políticos sobre el tablero, que no han conseguido administrar la voluntad de los ciudadanos expresados en las urnas", ha expresado González en declaraciones a los medios, a la llegada a un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum con el ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes.

González ha invitado a no buscar culpables de la repetición electoral, si bien ha dejado claro que los responsables de esta situación son "todos los actores políticos sobre el tablero", que, a su juicio, han sido incapaces de administrar la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas. En una entrevista publicada hace unos días en EL PAÍS, González había reclamado que no hubiera unas nuevas elecciones y que hubiera un respeto a las reglas del juego. "Son tres: que el Gobierno funcione como debe funcionar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Que el presidente no deje de ser el presidente, que tenga la facultad de nombrar y de cesar al ministro que crea que tiene que nombrar y que cesar, porque es su responsabilidad, no de nadie más. Y que las decisiones sean del Consejo de Ministros", pidió González.

El próximo lunes, la legislatura terminará cuando se disuelvan automáticamente las Cortes tras cumplirse el plazo legal de dos meses (60 días) desde el debate de investidura fallido el 25 de julio. Ese día, Pedro Sánchez perdió con 124 votos a favor, 155 en contra y 67 abstenciones y entonces la cuenta atrás se puso en marcha para negociar una nueva investidura, tal como recoge el artículo 172 del Reglamento del Congreso. El plazo concluye este 23 de septiembre, aunque el fracaso en la ronda de consultas del Rey, que constató que ningún candidato tiene los apoyos necesarios, provoca que ya se sepa que los españoles tendrán que volver a votar. La fecha, el 10 de noviembre, también está pautada por los plazos que marcaron el resultado del debate en julio.