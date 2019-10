Malestar en el PP por las palabras de Díaz Ayuso sobre la quema de iglesias

Mientras Pablo Casado estaba en Melilla ensayando su nuevo discurso moderado, su apuesta personal, Isabel Díaz Ayuso, contraprogramaba con unas polémicas declaraciones a propósito de la exhumación de Franco. Mientras el líder del PP —que en la anterior campaña asociaba la inmigración a la ablación de clítoris y el sacrificio de carneros— hablaba de “respetar la libertad religiosa de todos en base a los principios que nos unen” y pedía no entrar en “debates que no interesan a nadie”, la presidenta de la Comunidad de Madrid decía en la Asamblea regional: “¿Qué será lo siguiente? ¿La cruz del valle? ¿Todo el valle? ¿Las parroquias del barrio? ¿Arderán como en el 36? Sánchez pretende que sea Franco quien le saque del desastre. A mí me espanta la ley de memoria histórica”.

La intervención del presidente del partido en Melilla, en la que pretendía lanzar el mensaje de que solo el PP puede evitar una nueva crisis, quedó sepultada por el estrépito de las declaraciones de Díaz Ayuso, que no fueron improvisadas: las llevaba escritas en unas cartulinas.

En los cuadros del PP prendió el malestar por el lugar al que les devolvían las palabras de la presidenta madrileña. “Ese discurso moviliza a la izquierda. Esperemos que no se extienda”, lamenta un parlamentario popular. “Se vuelven locos con Franco. La gente que comparte ese tipo de opiniones dentro del partido es la que te hace estar por debajo de 66 diputados. La mayor parte del votante potencial no está en esa dialéctica, y mucho menos la gente joven”, opina otro dirigente.

Casado había adoptado un perfil discreto ante la exhumación. A la hora de la verdad, la de la votación en el Congreso, el PP no votó en contra de la medida, se abstuvo —salvo dos diputados que dijeron haber votado no por error—. Los populares se habían escudado en que no es prioritario y en el aspecto económico — “Yo no gastaría un euro en desenterrar a Franco”, dice su líder—, y no tenían intención de incidir en un asunto que siempre les ha incomodado. También durante el Gobierno anterior, Mariano Rajoy presumió de no haber gastado “ni un euro” en la ley de memoria histórica, pero no la derogó —algo que le afeó siempre que tuvo ocasión otra expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre-.

Casado eligió como candidata a Díaz Ayuso el pasado enero con la misión principal de taponar una vía de agua: el trasvase de votos del PP a Vox. Desde entonces se ha distinguido por la dureza de su discurso y su apuesta por las políticas liberales continuistas del aguirrismo. Su elección como candidata ya generó dudas en los cuadros del PP por su falta de experiencia, pero Díaz Ayuso logró finalmente que las siglas conservaran el gobierno de la Comunidad, que administra más de 20.000 millones de euros de presupuesto.