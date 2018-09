Votación del decreto de exhumación de Franco, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Ciudadanos, abstención tras haber dicho que sí. El partido naranja mostró su intención, en un principio, de votar a favor del decreto de exhumación como ya hicieron en 2017, pero finalmente optó por abstenerse porque estaba de acuerdo con el uso de la fórmula del decreto-ley. El pasado mes de agosto, Rivera declaró que no consideraba la exhumación del dictador prioritaria: "Esto no es una prioridad. No son maneras de abordar este asunto. Me importan bastantes más cosas que los huesos de Franco, me importan mucho más la educación de los hijos y a dónde va Europa"