El Gobierno inicia el proceso para exhumar a Franco

43 años después de la muerte del dictador, el Gobierno socialista inicia hoy el proceso para exhumar sus restos del monumento que ideó para glorificar su victoria en la Guerra Civil. El Consejo de Ministros aprueba este viernes un real decreto con el que da comienzo una operación política de gran complejidad que debe terminar con el dictador fuera del mausoleo del Valle de los Caídos. El decreto, que deberá ser convalidado en el Congreso, dará amparo jurídico a la exhumación de Franco, a través de una modificación puntual de la Ley de Memoria Histórica. El Ejecutivo procederá después a sacar los restos del dictador de forma discreta, mientras el consenso político se enturbia por la fórmula elegida por el Gobierno.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, dará a conocer hoy el contenido del mecanismo legal que se ha ideado para dar cobertura jurídica a la exhumación de Franco y evitar litigios judiciales promovidos por la familia del dictador, que se niega a que se le saque del Valle de los Caídos. Los grupos parlamentarios aguardan los detalles de esa norma para definir sus posicionamientos en una votación que será histórica y en la que PP y Ciudadanos ya han anunciado que no respaldarán la decisión del Ejecutivo.

La Moncloa tiene, no obstante, confianza en que el decreto saldrá adelante porque su convalidación exige solo mayoría simple (más votos a favor que en contra) y cuenta en principio con sus votos y los de Unidos Podemos y sus socios catalanes (ERC y PDeCAT), con los que ha acordado además la anulación de los juicios del franquismo, así como con el PNV, lo que suman 177 síes; uno más que la mayoría absoluta. El PP ha anunciado que recurrirá el decreto al Tribunal Constituional por no corresponderse con una situación de extraordinaria y urgente necesidad.

La operación es en todo caso compleja, porque además de los grupos políticos la exhumación requiere el consenso de la familia del dictador y de la Iglesia que gestiona la basílica. La familia se opone pero no podrá actuar contra el decreto y esa misma fuerza política, la de que el Parlamento español lo haya aprobado, espera poder esgrimir el Gobierno ante cualquier problema que pudiera surgir con la Iglesia. Pero en el Ejecutivo no hay dudas de que, si fuera necesario, el Papa Francisco no pondrá ningún impedimento.

La fecha exacta en la que los técnicos levantarán la losa de 1.500 kilos que cubre la tumba del dictador es una incógnita. Y el Gobierno quiere que así sea hasta el final. La vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, explicó ayer que la intención es que no se informe del día concreto para evitar protestas e incidentes. Lastra calculó que los restos del dictador podrían estar fuera del monumento en el mes de septiembre. La intención inicial de Pedro Sánchez era la de acometerlo el pasado mes de julio. Las complicaciones de la operación han retrasado la fecha, si bien este viernes se da finalmente el primer paso del proceso 43 años después.