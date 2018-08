Ciudadanos se abstendrá en el decreto para exhumar a Franco

Dos turistas pasean este martes por el Valle de los Caídos. En vídeo, declaraciones de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en Onda Cero, este miércoles. FOTO: JULIÁN ROJAS | VÍDEO: EPV

Ciudadanos se abstendrá en la votación del decreto ley que el Consejo de Ministros va a aprobar este viernes para exhumar a Francisco Franco, según ha informado un portavoz oficial del partido. La formación ha decidido ese voto porque discrepa de que el Gobierno haya elegido un decreto y no un proyecto de ley para dar cobertura legal a la decisión. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, había afirmado esta mañana, en declaraciones a Onda Cero, que su partido no apoyará el decreto pero la fórmula elegida, la abstención, no lo bloquea, ya que el decreto ha de ser aprobado por mayoría simple (más votos a favor que en contra) y solo medita oponerse el PP.

Fuentes de la dirección de Ciudadanos aseguraron ayer a EL PAÍS que el partido no se opondría a la convalidación del decreto y que su intención era votar a favor, igual que hicieron en 2017, con la reserva de conocer el contenido del texto legal. Este miércoles la formación ha decidido abstenerse, apartándose de su voto en 2017, por su objeción al instrumento legal elegido por el Gobierno. En todo caso no se opondrán porque la abstención no bloquea el decreto. "Si hubiera sido un proyecto para el Valle de los Caídos como monumento a la reconciliación, incluida la exhumación de Franco que es lo que defiende Ciudadanos, votaríamos a favor, pero como parece que solo es tema Franco y por decreto ley como si fuera una urgencia, nos abstendremos", ha comunicado hoy un portavoz oficial. El partido, por tanto, está de acuerdo en el fondo, la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.

Según Rivera, después de 40 años de democracia no se puede tildar este asunto de urgente. El presidente de Ciudadanos también ha puesto en duda que se pueda justificar un decreto de esta naturaleza y ha insistido en que el Gobierno tiene que contar con el consenso del arco parlamentario: "Hay un intento de volver a las batallas fratricidas de rojos y azules, que son las que gustan al bipartidismo". El líder de Ciudadanos ha defendido que a la mayoría de los españoles "más que los huesos de Franco, les importa la educación de sus hijos, el futuro del empleo o la seguridad frente al terrorismo".

En 2017, Ciudadanos ayudó con su voto a favor a que el Congreso aprobara por primera vez —aunque de forma simbólica— la exhumación de los restos del dictador. Aquella proposición no de ley de los socialistas, entonces con el Partido Popular en el Gobierno, logró salir adelante sin votos en contra, con las abstenciones del PP y ERC, aunque por motivos opuestos.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes la fórmula jurídica para la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, un decreto que tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados cuando se reanude el periodo de sesiones y con el que se modificará la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de evitar cuestiones jurídicas que impidan llevar a cabo la medida. El PP estudia si se apartará del consenso político que hay en torno a la exhumación de los restos de Franco, que lideró una dictadura en España entre 1939 y 1975, pero no ha aclarado de momento si votará en contra o se abstendrá. Tanto PSOE como Podemos y los nacionalistas apoyarán la medida, con la posibilidad de que ERC se descuelgue absteniéndose igual que hizo en 2017 porque pide ir más allá de la medida anunciada.

El secretario general del PP, Teodoro García, ha afirmado este miércoles que su partido "no puede votar a favor" en el Congreso del decreto ley. En una entrevista en RNE, García ha considerado que no se justifica el utilizar la fórmula del decreto ley, que se reserva para asuntos urgentes, para una cuestión de hace 40 años y el PP "va a dar la cara y recurrir" todo este tipo de mecanismos que no tengan carácter de urgencia". "Creo que lo que toca, y lo que vamos a hacer es plantar cara, y recurrir estas medidas por real decreto que Sánchez intentará aprobar durante el próximo año. Vamos a recurrir todos aquellos que no tengan carácter de urgencia y que no estén previstos en el ordenamiento como urgentes", ha asegurado, sin mencionar en particular el previsto decreto sobre la exhumación de Franco.