La exhumación de los restos de Franco, últimas noticias en directo

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno: "No va a consentir este Gobierno una situación como la que vivimos. Esta no es una manera aceptable de entrar a nuestro país, de forma irregular y violenta. Y además tenemos a nuestros cuerpos de seguridad que tienen que afrontar situaciones muy complejas. No hemos hecho otra cosa que activar un acuerdo bilateral con Marruecos del año 1992 que se ha usado otras veces".