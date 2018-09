“Ninguna persona debería tener a sus familiares enterrados en cunetas”

Entrada a la basílica del Valle de los Caídos. En vídeo, el testimonio de Pepica Cela. SERGIO PEREZ (REUTERS) | PSOE

En vísperas de que el Congreso de los diputados aborde este jueves el decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, el PSOE ha lanzado un hilo en Twitter en el que, bajo el hashtag #pordignidadymemoria, invitan a familiares de represaliados por el franquismo a contar su historia y por qué apoyan la salida del dictador del mausoleo.

Pepica Celda Soler, por ejemplo, cuenta la última vez que vio a su padre, José, fusilado en 1940. "Tenía todo el pelo negro, pero cuando le pusieron la pena de muerte, en ocho días se le hizo blanco. Mi tía me dijo: 'Vas a ver a tu padre por última vez, pero delante de él, que no te caiga una lágrima'. Y yo no lloré. No me cayó ni una lágrima, como le prometí, pero a partir de ese día, para mí, el mundo cambió. Ellos mueren, pero los que quedamos, no vivimos. Yo perdono, pero no olvido. No buscamos venganza, ni dinero, solo nuestro derecho a tener a nuestros muertos", explica Celda, que recuperó los restos de su padre en 2013. "Era lo mejor que tenía. Me quitaron mi tesoro".

Desde la fosa 126 de Paterna, Matías Alonso, secretario de memoria histórica del PSPV, explica que allí fueron fusiladas más de 2.000 personas. "Más de 115.000 [desaparecidos del franquismo] siguen estando en las cunetas, y no puede ser que tengamos que estar peleando por sacar a esta pobre gente de sitios donde ni siquiera tienen su nombre escrito y mientras tengamos al que inspiró todas estas atrocidades enterrado con todos los honores en el mayor monumento europeo al odio y la intolerancia". "El camino de la normalidad", añade, empieza por exhumar a Franco del Valle de los Caídos.

El hilo del PSOE en Twitter también incluye la historia de Pilar Alcorisa, hija de Teófilo, fusilado en 1947. En un vídeo, la mujer muestra la única foto que conserva de su padre, la del libro de familia. "Era una necesidad poder saber dónde está y enterrarlo con mi madre", explica. Alcorisa lo consiguió 69 años después de su muerte y tras una ardua batalla. "Mientras no lo logramos, esas heridas siguen abiertas. Ninguna persona debería tener a sus familiares tirados en cunetas. El Gobierno y las comunidades deberían ayudar a las víctimas a poder recuperar a sus seres queridos". Alcorisa celebra la decisión de exhumar a Franco del Valle de los Caídos. "En ningún momento debió enterrarse allí".

El director general de memoria histórica, Fernando Martínez, considera que la exhumación "empieza a cerrar heridas, aunque muchas quedan abiertas porque son muchas aún las fosas comunes en España". El Gobierno ha prometido un plan nacional para asumir la localización y apertura de fosas comunes.

En el hilo de Twitter también se han sumado opiniones de quienes piensan que la exhumación de Franco es una "cortina de humo" para desviar la atención de otros temas, incluida la tesis del presidente Pedro Sánchez, y otros que piden que el Ejecutivo se ocupe de otros problemas, como el paro.

El Congreso aprobó en mayo de 2017, a propuesta del PSOE, una iniciativa para exhumar a Franco del Valle de los Caídos y cambiar de significado el monumento, que el dictador ideó para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil. El pasado 24 de agosto, como adelantó este diario en junio, el Gobierno aprobó un real decreto ley que modifica la ley de memoria histórica para trasladar los restos del dictador y este jueves se someterá a votación en el Congreso. El PP y Ciudadanos ya han anunciado que se abstendrán.

El Ejecutivo renunció finalmente a convertir el monumento en un museo de la memoria o centro de interpretación, como proponían los expertos a los que José Luis Rodríguez Zapatero encargó, en 2011, un plan para cambiar de significado el mausoleo. Los nietos de Franco han anunciado que agotarán todos los recursos legales para oponerse a la exhumación.