Pedro Sánchez: “El Gobierno en funciones puede aplicar el 155 sin problemas”

Pedro Sánchez, ya habla con absoluta normalidad de la aplicación del artículo 155 en Cataluña y admite que el Gobierno ha estudiado esta posibildad. La decisión no está tomada, y la prueba es que aún no ha hablado del asunto con los líderes de la oposición, pero Sánchez ha dejado más claro que nunca que está encima de la mesa y se podría hacer incluso en funciones. "Un Gobierno en funciones tiene las capacidades mucho más mermadas, pero el 155 se puede aplicar en funciones sin problemas, lo hemos estudiado y no habría ningún problema constitucional ni de legitimidad, el Senado permanece abierto a través de la diputación permanente", ha asegurado durante una entrevista en la cadena SER.

Sin embargo, de las respuestas del presidente se deduce que se ha estudiado la opción política, y se ha optado por endurecer el discurso en un momento clave, con las elecciones convocadas para el 10 de noviembre, pero no ha tomado "ningún tipo de decisión" sobre la intervención de la Generalitat.

Eso sí, Sánchez ha avanzado que algunos mecanismos legales ya se han puesto en marcha. El Gobierno no solo está dispuesto a recurrir todas las decisiones del Parlament que considere inconstitucionales, como ha hecho hasta ahora, sino que ha enviado además un requerimiento a la Mesa del Parlament sobre las últimas resoluciones, en las que pedía la salida de la Guardia Civil de Cataluña, entre otras cuestiones. Este requerimiento, del que no ha dado más detalles, puede ser un primer paso para otras decisiones en función de la respuesta de la mesa, que precisamente se reúne hoy. La aplicación del 155 siempre se inicia con un requerimiento.

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE ha pedido a los independentistas este martes, coincidiendo con el segundo aniversario de la consulta ilegal del 1 de Octubre de 2017 y a pocos días de que se conozca la sentencia del Supremo sobre el proceso separatista que se inició aquellos días, que "no jueguen con fuego". El PSOE ha asumido que este asunto será uno de los ejes centrales de la campaña electoral, y teme que el ambiente social en Cataluña después de las sentencia, que se espera para mediados de octubre, domine el ambiente previo a las elecciones.

La campaña que ha diseñado Sánchez se centra en la idea de que él garantiza la estabilidad, y en ese contexto el giro en su posición sobre Cataluña es radical. En febrero, Sánchez ofreció una mesa de partidos con un relator, pero desde que se rompieron las negociaciones y los independentistas tumbaron los Presupuestos, el presidente ha ido endureciendo su posición hasta llegar ahora a hablar del 155 como una posibilidad real. "El 155 es un instrumento perfectamente legítimo, homologable a cualquier otra constitución como la alemana. Nosotros no amenazamos, advertimos, nuestra obligación es garantizar la seguridad en Cataluña. Por eso pido a los independentistas que no jueguen con fuego, que condenen cualquier actividad violenta", insistió.

El líder socialista se ha felicitado por el visto bueno del Supremo a la exhumación de Franco. No ha precisado la fecha en la que se llevará a cabo, aunque todo indica que será antes de las elecciones, durante el mes de octubre. "Estamos puliendo un poco y afinando la fecha. Lo van a conocer ustedes en un Consejo de Ministros. Es una victoria de la democracia. Lo vamos a hacer cuanto antes. Me gustaría que no fuera en la campaña, que fuera cuanto antes. Ya tenemos todo", ha señalado el presidente, que ha descartado que la exhumación se produzca con honores de Estado, como pide la familia. "Eso es ciencia ficción". El tribunal señaló ayer que es el Consejo de Ministros el que debe acordar la obra y que, para ello, no necesita licencia municipal.

Los socialistas presentaron ayer su lema de campaña Ahora, Gobierno. Ahora, España para las elecciones generales del próximo 10 de Noviembre. Sánchez insistió en el mensaje moderado y transversal con el que concurrirá a la cita como la “única garantía de estabilidad” frente a la incertidumbre y la volatilidad de los últimos tiempos.

El presidente ha utilizado la posición de Unidas Podemos en Cataluña, en especial de los Comunes, para justificar que no fuera posible pactar un Gobierno de coalición con el grupo de Pablo Iglesias, pero no ha dejado claro cómo piensa gobernar después de las elecciones. Sánchez ha asegurado que no conoce a Íñigo Errejón, que nunca ha hablado con calma con él, y ha insistido en que él ve su entrada "con distancia" porque cree que se trata de una batalla dentro del espacio de Unidas Podemos. Las encuestas, por el contrario, señalan que Errejón también compite por votos del PSOE.