El Supremo da luz verde a exhumar ya a Franco porque no hace falta licencia urbanística

Visitantes en el Valle de los Caídos. En vídeo, 'Anatomía de la exhumación de Franco. ULY MARTÍN / VÍDEO: EPV

El Tribunal Supremo da luz verde para ejecutar ya la exhumación de Franco. La sentencia notificada este lunes por el tribunal considera que el plan del Gobierno de Pedro Sánchez no infringe la legalidad urbanística porque no es una obra mayor, ni contradice las normas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que ha informado favorablemente la exhumación desde el punto de vista urbanístico. El tribunal señala que es el Consejo de Ministros el que debe acordar la obra la obra y que, para ello, no necesita licencia municipal. La sentencia tampoco encuentra irregularidad respecto a la normativa de sanidad mortuoria, una vez analizado el informe de la Comunidad de Madrid. El tribunal considera también constitucional el real decreto ley aprobado por el Gobierno.

En su resolución, el Supremo ve justificada la oposición del Gobierno a trasladar los restos de Franco a la cripta de la Catedral de la Almudena, no solo por razones de seguridad, sino especialmente "por la significación de Francisco Franco Bahamonde". Respecto a la decisión de llevar los restos al cementerio de El Pardo, el tribunal ha comprobado que el Consejo de Ministros la adoptó cuando terminó el plazo dado a los nietos para señalar otro destino. Los magistrados recuerdan que el derecho a elegir el lugar de sepultura de los parientes "no es ilimitado" y que esta no es una inhumación "de carácter privado".

El Tribunal Supremo dio el pasado martes el visto bueno al plan del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos y trasladarlo al cementerio de El Pardo-Mingorrubio. El tribunal dio a conocer ese día su decisión, pero hasta hoy no ha notificado la sentencia con los argumentos jurídicos que sostienen el fallo. El Ejecutivo quiere exhumar el cuerpo antes de que empiece la campaña para las elecciones del 10 de noviembre, pero estaba a la espera de conocer el contenido íntegro de la resolución del Supremo para saber hasta qué punto da luz verde a la ejecución inmediata de la exhumación.

La sentencia firmada por los magistrados Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Menéndez y Pablo Lucas, (que es el ponente de la sentencia) respalda uno por uno los argumentos del Gobierno y rechaza todas las alegaciones de la familia Franco, que se oponía tanto a la exhumación como a que el cuerpo fuera enterrado en el cementerio de El Pardo, donde yace Carmen Polo, la esposa del dictador. Ahora, lo único que podría demorar los planes del Ejecutivo es el anunciado recurso de amparo de los nietos del dictador ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pero las fuentes jurídicas consultadas ven muy improbable que el Constitucional suspenda de forma cautelar la exhumación mientras estudia el escrito de la familia.

Sobre el papel, el principal escollo para el Ejecutivo era la suspensión de la licencia urbanística para iniciar los trabajos en el interior de la basílica de Cuelgamuros dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid. El juez José Yusty adoptó esta decisión en febrero pasado a partir de un informe encargado por la Fundación Francisco Franco que concluía que el proyecto ponía en riesgo “la seguridad de personas y bienes”.