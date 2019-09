Casado pide a Sánchez que tome “el control” de los Mossos en Cataluña

Pablo Casado pidió durante meses la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Ya no lo hace. El Tribunal Constitucional sostiene que esa es la última bala del Estado de derecho para actuar en la comunidad y que en ningún caso puede aplicarse de forma indefinida, como también llegó a pedir el PP. El presidente popular defiende ahora recurrir a otras vías en Cataluña, como asumir "el control de los mossos", mientras Ciudadanos sigue exigiendo que el Gobierno intervenga la comunidad autónoma. El PP ha trasladado este lunes a Barcelona su comité de dirección para mostrar su apoyo a la Guardia Civil después de que el Parlament aprobara una resolución para que abandone Cataluña.

"Pedimos que se aplique la ley de seguridad nacional para tomar el control en las fuerzas de seguridad y diluir o cerrar la mal llamada agencia de inteligencia [catalana] que podía estar relacionada con la preparación de atentados terroristas", ha dicho Casado este lunes en una entrevista en Telecinco refiriéndose al auto del juez que implica al CNI catalán en la organización del asalto al Parlament que según la investigación pretendían realizar los miembros del CDR (Comités de Defensa de la República) encarcelados.

El Tribunal Constitucional avaló la ley de seguridad nacional, recurrida por la Generalitat, pero, como en el caso del 155, estableció una interpretación restrictiva de la norma, de forma que no pueda utilizarse para quitar al Gobierno catalán el control de los Mossos. El PP aclara que Casado no se refiere a asumir esa competencia, sino a activar el mecanismo de "coordinación reforzada" bajo mando del Ministerio del Interior de forma que el presidente Quim Torra no pueda dar órdenes a los Mossos sin conocimiento del Gobierno.

El PP ha anunciado que apoyará la moción de censura contra Torra impulsada por Ciudadanos. Casado ha recordado que se lo pidió hace un año a Albert Rivera y ha asegurado que ahora que "por fin" lo han anunciado, contarán con sus votos, en todo caso, insuficientes para que prospere. "Aunque no se gane esta moción, los catalanes verán que hay una alternativa y que no están solos", ha admitido Casado.

El líder popular urge al Gobierno a llevar al Constitucional, tal como anunció, las resoluciones aprobadas en el Parlament la semana pasada sobre la amnistía de los independentistas juzgados por el procés y la retirada de la Guardia Civil de Cataluña e insta al PSOE a romper los acuerdos con independentistas en los Ayuntamientos de Castelldefels y Badalona y la Diputación de Barcelona.El PP pide también que se refuerce la alta inspección educativa para combatir "el adoctrinamiento" en las escuelas, recuperar las competencias penitenciarias en Cataluña, aplicar la ley de sostenibilidad financiera para que la Generalitat "no malverse fondos en favor de la independencia" y la ley audiovisual "para evitar la propaganda en los medios de comunicación".