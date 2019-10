Pedro Sánchez solo acepta un debate televisado a cinco para el 10-N

Pedro Sánchez participará en un único debate a cinco el lunes 4 de noviembre de cara a la campaña de las elecciones del próximo 10 de noviembre. Vox, ausente en los encuentros entre los principales candidatos en las generales de abril, sí estará presente en esta ocasión tras haberse estrenado en el Congreso con 24 escaños. El comité electoral del PSOE pide que el debate se organice “con carácter neutral”, es decir, que las cadenas interesadas en el debate se pongan de acuerdo. RTVE, Mediaset y Atresmedia han mostrado su interés en organizar este encuentro. Fuentes del PSOE trasladan que una solución puede ser que la Academia de la Televisión organice el debate y que los medios interesados lo emitan. "Un debate a cinco hay que hacerlo", ya decía José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, a finales de septiembre.

RTVE propuso precisamente la fecha del 4 de noviembre para el debate a cinco. La corporación pública ha planteado además varios cara a cara entre Sánchez y Pablo Casado; Sánchez y Pablo Iglesias; y entre Casado y Albert Rivera. El líder de Ciudadanos criticó que no se contemplara un debate entre él y Sánchez. La campaña electoral de las próximas generales, las cuartas en los últimos cuatro años, será de ocho días en vez de las dos semanas habituales. La reducción se decidió a raíz de las elecciones de junio de 206, que se produjeron seis meses después de las de diciembre de 2015 tras la primera investidura fallida de Sánchez debido a la falta de acuerdos entre partidos. En el PSOE sostienen que, en una campaña tan corta, no hacen falta más debates que el que se celebre entre los candidatos de los principales partidos nacionales.

El comité electoral del PSOE también ha decidido, en su reunión de este jueves, eliminar la publicidad comercial exterior y la instalación de banderolas en la campaña del 10 de noviembre. Los socialistas argumentan que así “dan cumplimiento” al acuerdo que propusieron al resto de partidos. Todos salvo el PNV lo suscribieron ante notario.

El presupuesto general de campaña del PSOE se reducirá dos millones de euros respecto a la campaña del 28-A. El techo de gasto electoral del partido en el Gobierno se reducirá a la mitad, pasando de los 14 millones de abril a siete millones el 10-N.

El acuerdo afecta a las candidaturas al Congreso y el Senado en todas las circunscripciones electorales, ya sean de los partidos firmantes o coaliciones en las que las participen. En él se establece la renuncia a la fabricación e instalación de carteles colgados a postes o farolas por el sistema llamado de banderolas en los lugares reservados como gratuitos por los Ayuntamientos, según recoge el artículo 55 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. También se renuncia a la contratación de publicidad exterior o de espacios comerciales autorizados para la colocación de carteles y otras formas de propaganda electoral.

Frente a las críticas de Podemos y Ciudadanos de que no haya habido acuerdo para un mailing único, el PSOE argumenta en un comunicado que las formaciones de Iglesias y Rivera no presentaron “una propuesta detallada, sobre cómo organizarlo y sus costes, con el tiempo necesario para poder analizarla”. Los socialistas insisten en que se debatió en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática del Congreso –a propuesta de Ciudadanos y Podemos-, donde no hubo avances “tras suscitarse dudas logísticas, técnicas y de un posible incremento del coste total”.

El mailing tiene una importancia vital para el PSOE, ya que tiene una amplia demanda sobre todo en su electorado de más edad y residente en núcleos rurales. “El mailing es útil para muchos electores, ya que el 44,2% acudieron a votar con la papeleta preparada desde casa (según el CIS postelectoral del 28A)”, reconoce el comité electoral. El partido de Sánchez aprovecha para lanzar otra crítica a Rivera al recordar que el PSOE siempre realiza su mailing con papel “procedente de bosques gestionados sosteniblemente” y no lo envía en bolsas de plástico como Ciudadanos hizo el 28-A.