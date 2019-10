Sánchez: “Si los independentistas quieren ser creíbles que condenen cualquier indicio de violencia”

El único momento de tensión en el mitin preelectoral celebrado este miércoles en Valencia se produjo cuando una joven se alzó entre el público y gritó cuando estaba interviniendo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. La mujer, con el puño en alto, reivindicó la huerta valenciana con motivo del reciente desalojo de una alquería expropiada para la ampliación de la V-21. Los agentes de seguridad sacaron a la joven en volandas mientras no cesaba de gritar en favor de la huerta y de acusar a Ábalos. Entre el público que no pudo entrar a la sala también había activistas que secundaron las consignas. Algunos miliantes socialista se enfrentaron a ellos. Finalmente, la treintena de jóvenes siguió lanzado proclamas por la huerta y contra el secretario de Organización del PSOE. Este hizo una mención a que no hay que abusar de la razón ni imponerla.