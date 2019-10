Sánchez confirma el desbloqueo de fondos para las autonomías antes del 10-N

El presidente en funciones del Gobierno, durante una entrevista. En vídeo, Pedro Sánchez habla sobre la desaceleración económica. Samuel Sánchez Vídeo: Atlas

Las cuartas elecciones en cuatro años tienen un efecto secundario inesperado: el Gobierno en funciones desbloqueará en los próximos días en torno a 5.000 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica, tal como adelantó EL PAÍS. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido las entregas a cuenta de las comunidades antes de las elecciones porque considera que "es importante que tengan el dinero que les corresponde y que el bloqueo" político "no afecte a otras instituciones". Así lo apunta Sánchez en una entrevista al diario digital Nius, un día después de anunciar, en un mitin en Valencia, que el Ejecutivo actualizará las entregas a cuenta antes del 10-N. "Este Gobierno en funciones va a cumplir con las comunidades autónomas y vamos a actualizar las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre" , dijo este miércoles en Valencia.

Hacienda llevaba meses buscando un resquicio legal ante la imposibilidad de que un Gobierno en funciones y sin presupuestos liberara esos fondos. Finalmente, la repetición electoral parece la excusa perfecta: la Abogacía del Estado impide a un Gobierno en funciones desbloquear ese dinero para no restar margen al Ejecutivo tras las elecciones, pero el 10-N supone que no haya Gobierno hasta finales de 2019 o, previsiblemente, principios de 2020. Eso provoca que Hacienda pueda desbloquear los 5.000 millones que, apuntados a las cuentas del año 2019, no comprometen el margen del siguiente Gobierno, que llegaría a la Moncloa a principios del año próximo.

Frente a las acusaciones que ha recibido del PP por el sesgo electoralista de esa medida, Sánchez ha explicado que si no se ha hecho anteriormente es porque esperaba que hubiese Gobierno y "cierta estabilidad" y no hiciese falta recurrir a medidas extraordinarias, informa Efe. Una vez constatado que hay repetición electoral, "el Gobierno asume su responsabilidad de actualizar las entregas y buscar el mecanismo para poder hacerlo posible". Las actualizaciones de las entregas a cuenta, según han explicado fuentes gubernamentales, tienen que aprobarse con un decreto ley por parte del Consejo de Ministros. Y dicho decreto tendría que ir a la Diputación Permanente del Congreso para su convalidación. Además, el Gobierno necesita aún el visto bueno de la Abogacía del Estado a esta medida.

Mensaje a Torra

Más allá de esos fondos que pueden revertir los recortes anunciados en varias autonomías, Sánchez, ha lanzado este jueves un mensaje al president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la posible aplicación del 155 o de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña si se producen situaciones de desobediencia como respuesta a la sentencia del juicio del procés: "Yo no amenazo, advierto". Sánchez ha revelado que no ha tenido contacto con Torra "desde hace un tiempo", más allá de las cartas que el líder catalán ha remitido a La Moncloa, que ha calificado de "propagandísticas". Sin embargo, ha destacado que la cooperación ministerial entre ambos gobiernos es "positiva". Preguntado sobre un posible pacto poselectoral con Ciudadanos, el candidato del PSOE a las generales ha preferido no aventurar acontecimientos: "Es ciencia ficción".

Durante la charla, Sánchez ha remarcado la necesidad de "cambiar actitudes" para que no se produzca una repetición electoral como la que ha conducido a los comicios del 10-N: "Yo lo hice hasta cinco veces". El presidente del Gobierno en funciones ha reiterado la necesidad de tener un Gobierno "fuerte, progresista, coherente y estable ", como el que, a su juicio, votaron los españoles el 28 de abril. "Yo hoy podía ser presidente del Gobierno [sin estar en funciones], pero de qué Gobierno", se ha preguntado. Sobre la exhumación de Franco, el presidente del Ejecutivo ha concluido: "Bien está lo que bien acaba".