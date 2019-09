Hacienda desbloqueará en 10 días 4.500 millones para las autonomías

Frenazo económico, Brexit duro y sentencia del procés son las tres grandes amenazas del otoño que entra. El Ejecutivo ha encontrado en la parálisis política una solución a un cuarto riesgo: el malestar de las autonomías por la asfixia financiera derivada de la falta de Presupuestos. Hacienda desbloqueará antes de fin de mes los 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica, según confirman fuentes de La Moncloa. La Abogacía del Estado impedía liberar esos fondos para no restar margen de maniobra al siguiente Ejecutivo. La repetición de elecciones permite deshacer ese nudo: no habrá Gobierno hasta finales de 2019, incluso hasta 2020, y Hacienda considera que de esa manera no condicionará al próximo inquilino de La Moncloa.