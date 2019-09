Los que pagan la parálisis política

CRISTINA HUETE

Antonio Araújo, de 99 años, y su mujer, Julia Álvarez, de 94 e inmovilizada los últimos cuatro años en cama sin capacidad para valerse por sí misma, esperaban la construcción de la residencia de mayores prometida por la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, el pasado abril en una visita al municipio ourensano de Amoeiro.

La esperanza del matrimonio, sin embargo, se ha visto truncada de momento: sobre el terreno adquirido y ofrecido por el Ayuntamiento al ministerio no crece ni la hierba. El bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que obliga a mantener las cuentas de 2018, impide comenzar la obra.

La situación de esta pareja la comparte un elevado porcentaje de vecinos del municipio. Con algo menos de 2.300 habitantes, Amoeiro tiene 170 mayores de 75 años viviendo solos en sus domicilios y 48 personas usuarias de los servicios de dependencia atendidos por 11 trabajadores de ayuda a domicilio. Según datos municipales, el 28% de los mayores de 70 años viven solos. “Para nosotros, la residencia es casi una emergencia”, sostiene el alcalde, José Luis González. Lo corrobora Julita Álvarez, la sobrina del matrimonio, que vive con ellos para echar una mano. “La verdad es que él no necesita mucha ayuda. Antonio Araújo no tiene problemas para encontrar vecinos de su edad con los que pasar las tardes. Según datos del Instituto Galego de Estadística referidos a 2018, la media de edad de la población de Amoeiro, de 53,65 años, supera la de la provincia de Ourense, de 50,97 años, la más envejecida de España.

Pero el apoyo de Julita y la ayuda municipal no es suficiente. “Este Ayuntamiento estuvo muchos años abandonado. Nadie miraba por nosotros, y ahora que por fin hay voluntad y podemos conseguir la residencia, se nos tuerce otra vez y aquí no hay ni un centro de día”, se lamenta la sobrina. Antonio asiente a su lado: “Solo hay una residencia pero es de pago y no todo el mundo puede ir”