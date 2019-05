Ganadores y perdedores del 26-M

No había transcurrido ni un mes desde las elecciones generales, y tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado afrontaban la cita de este domingo como una segunda vuelta. Y, a juzgar por sus primeros análisis de los resultados, ambos se sienten reforzados por los resultados municipales y autonómicos. Sánchez confirmó el dominio de los socialistas. El PSOE ganó en 10 de las 12 autonomías en disputa, algunas tan simbólicas para el PP como Castilla y León, Murcia o La Rioja. Un triunfo histórico que, sin embargo, quedó empañado por la infructuosa victoria en la Comunidad de Madrid. A ella se agarra un Pablo Casado que evitó el sorpasso de Ciudadanos y se llevó la Comunidad de Madrid y la capital de la mano de dos de sus grandes apuestas, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, que podrán gobernar junto a Ciudadanos y Vox si se repiten pactos que ya se han puesto en práctica en Andalucía.

Estos son otros de los vencedores y vencidos de este 26M.

Carmena dice adiós a la política tras perder el Ayuntamiento de Madrid

Manuela Carmena, con un 30,94% de apoyos, fue la candidata más votada en las elecciones de este domingo a la alcaldía de Madrid. Una victoria amarga, ya que la suma de las derechas le impedirá revalidar su mandato. El PP, pese a haber perdido más de diez puntos respecto a los comicios de 2015 y registrar su peor resultado histórico en la capital, recuperará previsiblemente el mando del palacio de Cibeles con el apoyo de Ciudadanos, que sube, y Vox, que irrumpe en el Ayuntamiento.

Kichi, el único alcalde del cambio que revalida mandato

El líder de Adelante Cádiz, José María González, Kichi, consiguió crecer de 8 a 13 concejales (la mayoría absoluta está en 14 ediles), seguido de lejos por PP, que se descalabra en la ciudad (seis concejales, pierde cuatro), PSOE (cinco) y Ciudadanos (tres). El alcalde de Cádiz roza la mayoría absoluta y se consolida como el único alcalde del cambio que revalida victoria y crece tras una campaña personalista, muy centrada en su figura.

Abel Caballero arrasa en Vigo

El candidato socialista, alcalde de Vigo desde 2007, conquistó el 67,7% de los votos y pulverizó el resultado de su mayoría absoluta en 2015. Una vez conocidos los resultados, Caballero compareció emocionado para anunciar que se había convertido en "el alcalde de gran ciudad más votado en la historia de la democracia española". El candidato socialista logró 20 ediles para el PSOE, por los cuatro del PP, los dos conseguidos por la Marea de Vigo y el último para el Bloque Nacionalista Galego. En 2015, Caballero consiguió 17, los populares, siete, y Marea, tres.

Gabilondo se queda a las puertas de la Comunidad de Madrid

La primera victoria del PSOE en la Comunidad de Madrid desde 1987 no ha servido para que la izquierda recupere el poder en una región en la que no gobierna desde 1995. El éxito electoral de Íñigo Errejón, que ha logrado que Más Madrid irrumpiera con fuerza en la Asamblea (20 diputados), se ha fraguado a costa de Unidas Podemos (Isabel Serra obtiene siete, 20 menos que hace cuatro años). El PSOE de Ángel Gabilondo consigue 37, los mismos que en 2015, por lo que la suma de las tres formaciones no alcanza para desbancar al bloque de la derecha (PP, Cs y Vox) que presumiblemente llegarán a un acuerdo de gobierno.

Fernández Vara y García-Page, mayorías absolutas de otra época

El exalcalde de Toledo Emiliano García-Page, recuperó la hegemonía en Castilla-La Mancha, donde gobernaron los socialistas de 1983 hasta 2011, cuando María Dolores de Cospedal llevó al PP al poder durante una única legislatura. Los socialistas habían gobernado desde 2015 con el apoyo de Podemos y sus dos escaños. En Extremadura, los socialistas han ganado por mayoría absoluta en la comunidad al lograr 34 de los 65 escaños que conforman la Asamblea regional de la mano de Guillermo Fernández Vara.

Revilla se impone al décimo intento

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria y líder del Partido Regionalista Cántabro (PRC), ha logrado al fin su anhelado primer puesto en las elecciones autonómicas y aspira, con sus 14 escaños de los 35 que estaban en juego, a gobernar la región por cuarta vez. A la décima fue la vencida para Revilla, que logró que el PP dejara de ser la fuerza política más votada en la región, algo que no sucedía desde 1991. La repetición de la coalición con el PSOE, que consiguió siete escaños, parece la opción de Gobierno más probable.

Pablo Iglesias, el gran señalado del desplome de Unidas Podemos

Unidas Podemos sufrió un castigo por encima de las expectativas y Pablo Iglesias queda expuesto a las críticas, sobre todo por el fiasco tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, viendo debilitada claramente su posición a la hora de reclamar la entrada en el Gobierno de Pedro Sánchez. Unidas Podemos perdió la mayoría de los denominados Ayuntamientos del cambio, a excepción de Cádiz, y desapareció en Castilla-La Mancha, donde ostentaba la vicepresidencia segunda en un Gobierno de coalición con los socialistas.

Ciudadanos, lejos de liderar la oposición

Ciudadanos no logró culminar el sorpasso al PP que acarició en las generales. El partido liderado por Albert Rivera no sobrepasó al PP en ninguna de las comunidades donde lo había superado hace un mes, por lo que no podrá hacerse con la cabeza del bloque de la derecha, quedando lejos del objetivo. El partido se aferra a la victoria de la derecha en Madrid para salvar los muebles. Podrá gobernar con el PP también en Murcia, y será llave en Aragón y Castilla y León.