Ciudadanos frena su avance y queda muy lejos del ‘sorpasso’ al PP

Consulte aquí todos los resultados de las elecciones

Freno en seco y retroceso. Ciudadanos fracasó en el intento de culminar el sorpasso al PP que acarició en las generales de abril. Quedó muy lejos ese objetivo y, al contrario, el partido retrocedió con respecto a su resultado de hace apenas un mes: no sobrepasó al PP en ninguna de las comunidades donde lo había superado ni en ninguna de las ciudades más pobladas. A cambio, Cs podrá gobernar con el PP en Madrid y Murcia, y será llave en Aragón y Castilla y León.

Albert Rivera ya tendrá muy difícil decir que le corresponde el liderazgo de la oposición. En la segunda vuelta de las generales, el PP le ha ganado en todas las plazas y todas sus opciones de gobernar pasan por apoyar al PP para que sea este partido el que lidere los Ejecutivos. De la misma forma que la debacle del PP el 28 de abril dio a Ciudadanos expectativas de liderar la derecha y la alternativa a Pedro Sánchez, la recuperación de los populares hace esfumarse ese objetivo estratégico. En la cúpula del partido, la decepción era palpable por la resistencia demostrada por el PP, aunque la formación sacó pecho por haber conseguido ser el “dique de contención” a la izquierda en Madrid. Rivera tiene en su mano decidir el signo de los Gobiernos de Castilla y León y Aragón.

“El PP no está muerto”. Esa fue la conclusión en la dirección de Ciudadanos, según fuentes de la cúpula. Acabar con el partido hegemónico en la derecha no iba a ser tan fácil como habían pensado. En abril, Rivera había acariciado ese objetivo con un resultado muy ajustado: apenas nueve escaños, un punto y poco más de 200.000 votos le separaron del PP. Desde entonces, Rivera insistió en la “descomposición” del PP y en que él lideraba la oposición a Sánchez. En su comparecencia de ayer tras los resultados, no hizo referencia al PP y se felicitó por el “espaldarazo” que los votantes le habían dado de nuevo, porque el partido volvió a crecer en las urnas. “Estoy muy feliz porque cada vez que se abren las urnas hay una ola naranja que no para de crecer que se llama Cs”, argumentó Rivera. Esta vez no hubo escenario en el exterior de la sede.

Las europeas fueron el primer termómetro que reveló que el PP se recuperaba y Ciudadanos se alejaba de su propia marca de abril. En la circunscripción única, equivalente a las generales, Cs se quedó a casi ocho puntos de distancia del PP, con siete eurodiputados (seis tenía en la suma de los dos suyos más los cuatro de UPyD, con quien se coaligó) y un 12% de voto, por debajo de su 16% de las generales.

Esa fue la tónica en todas las demás contiendas con el PP. Ciudadanos había superado a los populares el 28 de abril en la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares, así como en varias de las ciudades más pobladas. En ninguna de estas plazas, salvo la capital catalana, se reeditó el sorpasso. En la cúpula atribuyeron el retroceso a sus déficits de implantación territorial con respecto a los partidos tradicionales y al efecto rebote con elecciones tan próximas: parte de los votantes de Vox volvieron al PP. Las elecciones constaron ayer además la fallida apuesta por Manuel Valls para el Ayuntamiento de Barcelona. El ex primer ministro francés solo suma un concejal a los que tuvo Cs en solitario.

Con todo, Rivera podrá sumar cuatro nuevos gobiernos autonómicos a su haber. Cs solo gobernaba en Andalucía, en coalición con el PP, y no lo hacía en ninguna ciudad importante. Ahora, podrá hacerlo con el PP en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, y en Murcia. El líder de Cs tiene en su mano decidir el signo de otros dos gobiernos autonómicos. En Castilla y León, tras 24 años de poder ininterrumpido del PP, Rivera decide si darle su apoyo otra vez al PP o propiciar un cambio que su candidato, Francisco Igea —el 'rebelde' de CS que se enfrentó en las primarias al aparato— ha sugerido que preferiría. En Aragón puede desalojar a Javier Lambán.

