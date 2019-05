Resultados elecciones municipales y autonómicas en directo | El PSOE gana pero el PP acaricia el poder en Madrid

EL PAÍS

Manuela Carmena, actual alcaldesa y líder de Más Madrid: "Más Madrid ha ganado. Estamos satisfechos pero sabemos que no podremos gobernar". "Es un resultado que no es el que queríamos, pero esa diferencia que podía ser determinante ha sido determinante", ha añadido. "Me habéis oído hablar muchas veces de lo importante que es la democracia y cuidar la democracia. Ahora mismo que sé que no voy a seguir siendo alcaldesa, me gustaría agradecer a los madrileños el seguimiento y apoyo que he tenido de tantos de ellos", ha continuado. "Estoy segura de que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad, progresista, abierta, solidaria, participativa y creativa. Lo seguirá siendo siempre, seguro".