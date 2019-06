Consultas y pactos electorales, en directo | El Rey se reúne casi una hora con la dirigente independentista Laura Borràs

EL PAÍS

Laura Borràs (Junts per Catalunya), tras su reunión con el Rey: "Le he dicho que no puede castigarse una realidad ignorándola. La realidad que quisieron castigar con prisión, exilio, embargos, etcétera, se ha sentado enfrente suyo. Le he entregado una carta de Jordi Sànchez, y también de la resolución del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU. Y le he dicho que la represión no tendría los efectos que persigue. Que no se puede judicializar la política, y que no nos vamos a rendir".