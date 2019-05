Madrid se queda sin magdalenas

Manuela Carmena, de 75 años, no volverá a ser la alcaldesa de la capital. Su partido ha sido el más votado en la capital en estas elecciones, con más de 480.000 votos, un 32,8%, y 19 asientos, uno menos que en 2015. Junto con el PSOE (8, uno menos que hace cuatro años) no superan la mayoría absoluta. Les falta un sitio. El que podrían haber conseguido si Madrid en Pie Municipalista hubiese conseguido escaño (con algo más de 40.000 votos, se quedó en el 2,7% de intención en voto, lejos del 5% necesario para obtener representación). Suman las derechas -31 frente a 29- encabezadas por el PP (15 puestos, seis menos que en 2015, y casi 3450.00 votos). [Resultados en Madrid]

A pesar de que los populares pierden votantes, la unión con Cs (11 escaños y 270.000 votos) y la ultraderecha de Vox (4 escaños y 108.000 votos) puede hacer alcalde al candidato del PP, José Luis Martínez Almeida.

“Hemos ganado, pero no vamos a poder gobernar. No voy a seguir siendo alcaldesa de Madrid”. Con estas palabras y rodeada de su equipo -y muchos aplausos- Carmena ha lamentado no sumar lo suficiente para mantener la alcaldía. “No vamos a intentar un pacto con Cs”, apuntó Carmena que ha rozado el triunfo con los dedos. Durante toda la campaña, Manuela Carmena ha comparado las elecciones con un examen: “Me siento como cuando esperas el resultado. Y como considero que hemos hecho los deberes, estoy tranquila”, dijo por la mañana, minutos antes de votar en un colegio electoral cerca de Arturo Soria. Carmena, que por ahora sigue de alcaldesa en funciones y no ha dejado claro si seguirá en la oposición no pasó la revalida por los pelos.

“Hemos hecho la campaña más bonita”, cerraba la campaña Íñigo Errejón, que también estaba en el espacio de Ventas desde donde han seguido el recuento en una noche que comenzó con sonrisas y acabó con lágrimas al constatar que el esfuerzo no había sido suficiente. Errejón se había convertido en el nuevo compañero de viaje político de la alcaldesa, después de que, por diferentes motivos, ambos acabaran rompiendo con Podemos y con Pablo Iglesias. Aunque el líder del partido morado no se pronunció excesivamente durante la campaña, este viernes mostró su apoyo a la lista de Mato: Iglesias llamó a la movilización “para asegurar que Madrid en Pie esté dentro [del Ayuntamiento]”. “Carmena va a ganar pase lo que pase”, añadió. Carmena ganó. Mato no entró. “No voy a culpar a nadie” dijo Carmena cuando fue preguntada al respecto, “que cada uno valore los resultados”.

Aunque desde Más Madrid han sabido aprovechar cada oportunidad que les ha brindado la campaña, no han podido celebrar el último triunfo. Las prohibiciones que les impuso la Junta Electoral por ser un partido de nuevo cuño se convirtieron en la campaña de los balcones y las banderolas. Abrazaron el Orgullo cuando el partido ultra Vox sacó pecho de su homofobia. Pero también reivindicaron los servicios públicos; el aumento del gasto por habitante durante la legislatura; de Medioambiente; de movilidad, con la contaminación y Madrid Central por bandera; o de la incontestable reducción de la deuda durante el mandato (un 54% en los últimos cuatro años). “A mí, gestionar, me encanta. No me gustan los politiqueos, pero sí cambiar las cosas”, resumía Carmena estos días. Por ahora, no va a gestionar más.

Y aunque el sur ha sido otro de los ejes de la campaña de Más Madrid, la participación cayó por encima de la media de la ciudad en barrios clave para Más Madrid como Puente de Vallecas (con un descenso del 3%); en Villa de Vallecas (2%); o en Carabanchel (2).

“Durante toda la campaña os he dicho que la democracia es maravillosa, pero que hay que cuidarla”, prosiguió Carmena en su breve intervención. Ella se ofreció a cuidarla -“Mis 75 años están para vosotros”-, pero como no va a poder ser, en su intervención le pidió un favor al nuevo alcalde o alcaldesa: “Que cuide la democracia”.

