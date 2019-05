El tenso cara a cara de Carmena y Aguirre

“¿Te importa que te traté de tú?”. Con esta pregunta arrancó Manuela Carmena el debate que la enfrentó a Esperanza Aguirre en 2015, cuando peleaban por la alcaldía de Madrid. Ese tono amable duró poco. La actual alcaldesa pasaba de la judicatura (ejerció de abogada laboralista y después, de jueza de vigilancia penitenciaria y de vocal del Consejo General del Poder Judicial) a la política, como cabeza de lista de Ahora Madrid. Por su parte, Aguirre tres años después de dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid, en 2012, y anunciar que salía de la política, se ponía al frente de la candidatura municipal del Partido Popular.

Aguirre jugaba en casa: el debate se celebraba en Telemadrid, donde los trabajadores de la cadena pública denunciaban el control político que ejercía la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. La candidata conservadora impuso que en lugar de un encuentro, el debate se dividiera en tres sesiones: “Para evitar un todos contra el PP”, justificó Aguirre. Así, por la televisión pública desfilaron representantes de todas las formaciones que peleaban por el Ayuntamiento. Acudieron tanto los partidos que en ese momento tenían representación (PP, PSOE, IU y UPyD) como los que no (Ahora Madrid, Ciudadanos y Vox). En esa ocasión, la Junta Electoral no puso objeciones. En las elecciones del 26M, Carmena acude a las urnas bajo las siglas de Más Madrid, en lugar de Ahora Madrid. Debido a ese cambio, la Junta Electoral Central no permite a la alcaldesa acudir a debates en medios públicos.

En 2015, todos los encuentros fueron moderados por la periodista Ana Samboal, icono de la cadena pública en esa época tras ejercer de mano derecha de Herman Tertsch (que el próximo 26 de mayo va en las listas europeas del partido de ultraderecha Vox). El cara a cara entre Aguirre y Carmena era el más esperado. El primer bloque trataba sobre el modelo de ciudad y si la alcaldesa abrió el encuentro tuteando, Aguirre se arrancó intentando vincular a Carmena con ETA. “Me da pena que te veas obligada, a tu edad, a decir no sé si tonterías, pero sí verdaderas simplezas”, respondió con dureza Carmena, que después contó que estuvo amenazada por la banda terrorista y que hubo planeado un atentado contra ella.

“Usted es muy buena, buenísima. Yo también soy muy buena”, soltó Aguirre intentando ironizar sobre la imagen de Carmena, a la que intentó asociar a un supuesto delito económico (el sindicato ultra Manos Limpias interpusieron una denuncia; la causa, archivada). Carmena no se amilanó: “Esperanza, la corrupción ha nacido y se ha tejido en tu Gobierno. No fueron algunas manzanas podridas en tu cesto, tú seleccionaste a esas personas”. El enfrentamiento entre las “dos abuelas”, como dijo Carmena, no abandonó el tono bronco. “No comprendo que habiendo hecho tanto daño quieras seguir gobernando”, le dijo la alcaldesa a la conservadora. Ese cara a cara marcó la campaña y la relación entre Carmena y Aguirre.

Tras las elecciones, el PP perdió el gobierno municipal después de 24 años ostentando el poder. Aguirre, que ya había dejado la política en 2012, volvió a abandonarla en 2016 y, definitivamente, en 2017. Una de las causas era que estaba rodeada de "ranas" en la charca de la corrupción. El pasado abril, la Guardia Civil implicó a Aguirre en la trama Púnica. Aunque la conservadora quedó primera en escaños en 2015 (el PP se hizo con 21 escalños: "La lista más votada"), Carmena sumó a sus 20 los 9 del PSOE. Se puso al frente del Ayuntamiento y ahora se presenta a la reelección.

