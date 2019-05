Madrid en Pie se queda fuera del Ayuntamiento

Ocurrió lo que vaticinaban todas las encuestas. La candidatura de Madrid en Pie Municipalista, encabezada por Carlos Sánchez Mato y otros concejales del sector más a la izquierda de Ahora Madrid, se quedó ayer fuera del Ayuntamiento. Los 42.591 votos que obtuvo —con el 99,29% escrutado—, el 2,63% del total, no fueron suficientes para superar el 5% necesario para obtener representación.



Mato culpó a Más Madrid de la derrota de la izquierda en la capital, por no responder “a toda la gente que esperaba soluciones concretas a sus problemas”. “La abstención ha crecido, por algo será”, dijo el candidato tras conocer los resultados.



Los últimos días los ánimos se tensaron y hubo reproches cruzados entre la candidatura de Más Madrid y la de Madrid en Pie. “A los que piensan votar a Madrid en Pie les pediría con todo mi corazón que no tiren el voto”, dijo Manuela Carmena en una entrevista en eldiario.es. “Querida Manuela, que tristeza democrática que acabes la campaña así”, le respondió Mato en Twitter. “Hablar de voto basura es un intento de desmovilizar”, añadió.



Los votos a Madrid en Pie finalmente no fueron tan determinantes. Si sus apoyos se hubiesen sumado a los de Más Madrid y PSOE habrían quedado por debajo del 50%, con el 48,2%.



Podemos, que no concurrió al Ayuntamiento pero sí a la Comunidad en una candidatura hermana a la de Madrid en Pie (Unidas Podemos IU Madrid en Pie), arrancó la campaña apoyando tanto a Carmena como a Mato. A medida que pasaron los días y las encuestas, el patrocinio de Pablo Iglesias giró hacia Mato. Se sucedieron gestos como la entrevista que el líder de Podemos le hizo a Mato en su programa Otra vuelta de tuerka. Pero el viernes, último día de campaña, Iglesias le dio el empujón definitivo: “Creo que sería importante que hubiera una movilización de la gente más de izquierda para asegurar que Madrid en Pie está dentro y que forma parte del próximo Ayuntamiento”, dijo en una entrevista con Efe.



Mato, de Izquierda Unida, junto a concejales de otras corrientes como los Anticapitalistas de Rommy Arce, ha sido la piedra en el zapato del mandato de Ahora Madrid. Con posiciones más militantes, hicieron oposición desde dentro a las políticas económicas de Carmena y al desbloqueo de operaciones urbanísticas como Madrid Nuevo Norte. Las mayores crisis internas han venido de esas diferencias irreconciliables, como cuando Carmena cesó a Mato al frente de Economía y Hacienda por su pulso al exministro Cristóbal Montoro.

