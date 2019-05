Resultados en Madrid: el discurso de despedida de Carmena

Pasada la medianoche y con el escrutinio confirmando ya que una alianza de las derechas impediría la renovación de su mandato, Manuela Carmena ha comparecido ante los medios para despedirse como alcaldesa. Este ha sido su discurso, antes de atender a las preguntas de la prensa. [Resultados en Madrid]

Ya sabéis los resultados. Efectivamente, Más Madrid ha ganado las elecciones. Hemos conseguido -no está el escrutinio final- cerca de 500.000 votos y eso nos hace sentirnos satisfechos. Pero sabemos que no vamos a poder gobernar y yo no voy a seguir siendo alcaldesa. No es el resultado que queríamos, pero esa diferencia que se preveía que podía ser determinante lo ha sido. Yo tengo que deciros, me habéis oído hablar de ello muchas veces, lo importante que es la democracia y cuidarla. Me parece muy importante cuidarla. Yo, que ya sé que no voy a volver a ser alcaldesa, me gustaría agradecer a los madrileños el seguimiento y apoyo en tantas ocasiones. Felicísima del equipo de personas con las que he estado trabajando. Estoy segura -es la riqueza de la democracia- de que Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad, progresista, abierta... Y lo que siempre he dicho: solidaria, creativa y participativa