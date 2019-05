Los presos del ‘procés’ piden suspender el juicio hasta que el Congreso autorice retomarlo

Los cinco presos del procés que obtuvieron escaño en las elecciones generales del 28 de abril reclaman al Supremo que pida permiso a las Cortes para seguir con el juicio y les deje en libertad para poder ejercer como parlamentarios. En un escrito presentado este miércoles en el alto tribunal, los abogados de Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez (Junts per Catalunya), que obtuvieron escaño en el Congreso de los Diputados, y Raül Romeva (ERC), senador electo, han pedido al Supremo que solicite autorización a las Cortes para poder proseguir el procedimiento penal y, a tal efecto, remitan el correspondiente suplicatorio a los presidentes de las Cámaras; además, reclaman que les dejen en libertad para poder ejercer “con total plenitud las responsabilidades derivadas de su nueva condición”.

Las defensas de los diputados electos basan su petición en el artículo 71.2 de la Constitución, que establece que los diputados y senadores gozarán “de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”. Y los abogados creen que los beneficios de esta inmunidad entran en vigor desde el momento en que la proclamación de diputados electos, es decir, antes de recoger el acta y de que se constituya la Cámara.

Fuentes jurídicas consideran que el Supremo no necesita pedir permiso a las Cortes para seguir con el juicio porque cuando los líderes independentistas fueron procesados y empezó el juicio no eran diputados a Cortes. Sin embargo, las defensas sostienen que el artículo 753 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la suspensión del proceso judicial a la espera de la resolución de los suplicatorios de los encausados. Según este artículo, “se suspenderán por el Secretario Judicial los procedimientos desde el día en que se dé conocimiento a las Cortes, estén o no abiertas, permaneciendo las cosas en el estado en que entonces se hallen, hasta que el Cuerpo Colegislador respectivo resuelva lo que tengo por conveniente”. “De lo anterior se desprende que no hay lugar a dudas sobre la procedencia de la suspensión de los procedimientos en curso una vez solicitada autorización a las Cámaras a fin de que estas se pronuncien sobre el suplicatorio”, afirma el escrito presentado por el abogado Pina.

Las Cortes se constituyen el próximo 21 de mayo y, según el reglamento, los parlamentarios tienen que estar presentes ese día. El alto tribunal no prevé vetar la asistencia de los presos y, para ello, ha dejado libre en el calendario judicial esa fecha. Pero las defensas consideran que los parlamentarios no podrán ejercer como tal mientras sigan en prisión, por lo que solicitan la puesta en libertad.