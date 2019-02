Casado quiere llevar a las urnas el “espíritu de Colón” con un frente a tres contra Sánchez

El PP plantea la campaña electoral como una batalla entre dos frentes: la suma con Ciudadanos y Vox frente al PSOE, Podemos, "independentistas y batasunos". El líder popular, Pablo Casado, quiere llevar el pacto andaluz a La Moncloa y a los gobiernos autonómicos y municipales que perdió en los anteriores comicios por pactos entre formaciones de izquierda. Dicho de otro modo, pretende afianzar la alianza de lo que llama "el espíritu de Colón", en alusión a la protesta del PP, Ciudadanos y Vox el pasado domingo en la plaza madrileña. Esa puede ser, pero en sentido contrario, una de las bazas electorales de la campaña socialista: presentarse como la única alternativa a las derechas.

En la campaña, que para Casado ya ha empezado —anunció hace unos días su "cuarta vuelta a España"— minimizará los ataques a Vox y a Ciudadanos porque quiere recuperar a esos votantes y no complicar los pactos postelectorales. No obstante, ya ha empezado a apretar al partido de Albert Rivera, al que insta a no hacer diferencias entre Pedro Sánchez y el PSOE. A los populares les preocupa que, si tiene opciones, Ciudadanos pacte con los socialistas antes que con ellos en gobiernos autonómicos y municipales, especialmente en aquellos territorios donde los barones del PSOE han sido más críticos con su propio líder y más beligerantes con los independentistas.

Los populares saben, por otra parte, que Rivera trata de minimizar daños tras la fotografía del domingo junto a Santiago Abascal y les preocupa que el giro a la derecha de su líder, resucitando debates como el aborto, les haga perder más votos por el centro.

"Lo dije ayer y hoy sigo con este tono: el PP es la fuerza tranquila, moderada", quiso aclarar Casado este jueves en un acto de partido en Lugo. El sector crítico de la formación lamenta que la escalada verbal de su líder —con la retahíla de insultos a Sánchez y las constantes comparaciones entre ETA y el independentismo— les aleje de ese votante moderado. "Las elecciones se ganan por el centro. A Vox se le combate por el centro", insisten exdirigentes que apoyaron a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias. Casado, no obstante, cree que es ese discurso duro el que ha frenado la fuga de votos y está convencido de que el resultado en Andalucía ratificó su estrategia. El PP obtuvo casi la mitad de escaños que Javier Arenas, pero logró gobernar gracias al auge de Vox y con los votos de Ciudadanos.

Aunque los populares no se creen el CIS de Tezanos, que le sitúa como cuarta fuerza política, todas las encuestas muestran que el votante tradicionalmente más fiel, el suyo, se ha vuelto el más indeciso y promiscuo, ya que ahora tienen dos vías de fuga: a su derecha (Vox) y a su izquierda (Ciudadanos).

El PP pidió a Sánchez que cumpliera su promesa de la moción de censura de convocar elecciones generales prácticamente desde que eligió a Casado como sucesor de Mariano Rajoy. Al principio, no obstante, dirigentes del partido admitían que era más farol que deseo, porque sabían que no ocurriría y estaban recuperándose todavía de su traumática salida del poder. Desde hace meses sí quieren esas elecciones, y Casado prefería que fueran el superdomingo 26 de mayo, coincidiendo con las autonómicas y municipales para ahorrar costes y plantear los comicios como un gran plebiscito contra Sánchez. Esta era también la opción que menos gustaba a los barones socialistas.

En su campaña, que dirigirá el vicesecretario de organización, Javier Maroto, el PP venderá la experiencia de gestión como "partido de gobierno". A las tradicionales promesas de "bajada masiva de impuestos" se unirá la de instaurar el artículo 155 en Cataluña sin límite de tiempo y de forma ampliada, nombrando a los consellers desde Madrid e interviniendo los Mossos, la educación y TV-3.A los populares les preocupa que el juicio al procés, donde Vox es acusación popular, sirva de escaparate al partido de extrema derecha.

Fuentes del partido dudan que finalmente, y pese a sus declaraciones de los últimos días, Casado lleve al programa electoral el regreso a la ley del aborto de 1985, porque eso tampoco les da votos, según las encuestas.