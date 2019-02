PP y Ciudadanos exigen elecciones “cuanto antes”

Desde la izquierda, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat; el líder del PP, Pablo Casado, y la vicepresidenta de comunicación del PP, Marta González, este miércoles en el Congreso. ULY MARTÍN / VÍDEO: ATLAS

PP y Ciudadanos quieren elecciones generales para acabar con este periodo de confusión política en España, pero es el partido naranja el que las exige con más urgencia. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha respondido con dos palabras cuando se le ha preguntado por su mejor opción para la fecha de los comicios: "Cuanto antes". Y lo ha repetido varias veces. Y ha añadido: "Para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa con los votos". El presidente del PP, Pablo Casado, también quiere elecciones aunque no ha especulado ni "enredado" con la fecha posible: "Solo puedo decir que cuando se convoquen, las vamos a ganar". Luego concluyó que le parecería mejor agruparlas todas alrededor del 26 de mayo para reducir gastos. No todos los dirigentes del PP tienen esa opinión. La mayoría de los consultados este miércoles en el Congreso preferirían que se celebren en otoño.

La expresión "elecciones cuanto antes" ha salido de la boca de Casado y Rivera pocos minutos después de confirmarse en el Congreso la amplia derrota cosechada por el Gobierno sobre su proyecto de Presupuestos al triunfar las enmiendas a la totalidad presentadas. El líder del PP, Pablo Casado, ha considerado "lógico" que el presidente se plantee ya anunciar la fecha tras el varapalo parlamentario a sus cuentas públicas pero lo que ha querido subrayar, sobre todo, fue que ve a su partido preparado para esa cita y especialmente para sus consecuencias, es decir, las negociaciones posteriores. "Cuando se convoquen, las vamos a ganar y tendremos capacidad de acuerdos para gobernar", ha enfatizado Casado.

El dirigente del PP ha insistido en la idea de que el rechazo del Congreso a los Presupuestos "marca el fin del trayecto de Pedro Sánchez al frente del Gobierno". Y ha agregado como explicación: "Hay que parar el balón. Hoy ha sido el fin de trayecto. Esa agonía no se puede alargar más. España merece un mejor Gobierno, cuanto antes. Es urgente y necesario que acabemos con el chantaje independentista y el retroceso económico del Gobierno de Pedro Sánchez".

En vídeo, declaraciones de Albert Rivera. VÍDEO: ATLAS

Sobre la fecha Casado sí ha apuntado que tendría "lógica evitar dos meses de campaña electoral y evitar el gasto que suponen dos votaciones".

El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha coincidido bastante en su discurso de valoración con lo expuesto por Casado: "Hoy ha perdido Sánchez y ha ganado España. ¡Basta ya! No hay tiempo para seguir con la agonía, es momento de decidir en las urnas con elecciones ya el futuro Gobierno de España". El dirigente naranja ha abundado en sus críticas al Gobierno por su relación y negociación con los partidos independentistas: "Han estado a punto de aprobarse unos Presupuestos con un sablazo económico, unos Presupuestos pactados en la cárcel. España no puede tirarse por el precipicio, no puede tirarse según los 21 puntos de Torra. Son puntos de la vergüenza. Para frenar al separatismo y unir a los españoles, para hablar del futuro y no de Franco o el aborto, tenemos que mirar al futuro. Queremos elecciones ya".

Rivera ha insistido varias veces en exigir elecciones y de manera urgente: "Hoy la derrota en los Presupuestos obliga a convocar elecciones. Cuando se vote deseo echar a Sánchez con una mayoría constitucionalista". Y también en personalizar su objetivo primordial en esos comicios: "No me escondo, creo que tenemos que echar a Sánchez". Y lo ha justificado en que cree que el actual líder del PSOE es "parte del problema" que tiene la situación política en España en estos momentos.

El presidente de Ciudadanos ha reafirmado más tarde, a preguntas de los periodistas, que no solo quiere elecciones para ganar y echar a Sánchez, sino que además se ha comprometido a no volver a pactar ningún acuerdo como sí hizo hace apenas dos años para intentar desbancar sin éxito a Mariano Rajoy: "Voy a decirlo más claro, con Sánchez no". También ha valorado mucho la posibilidad de llegar a consensos entre los partidos constitucionalistas para plantar cara a las demandas y "chantajes" de los partidos independentistas catalanes.