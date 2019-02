Casado compara a ETA con los independentistas y acusa al Gobierno de padecer “el síndrome de la T-4”

VÍDEO: Declaraciones de Pablo Casado en Galicia. FOTO: Casado durante un acto en Lugo, este jueves. ATLAS / EFE

El presidente del PP, Pablo Casado, da por iniciada la precampaña electoral. En un acto en Lugo, unas horas después de que sus votos tumbaran los Presupuestos junto a los de los partidos independentistas y los de Ciudadanos, Casado ha manifestado su deseo de que las generales coincidan el próximo 26 de mayo con las elecciones autonómicas, municipales y europeas. "La huida de Pedro Sánchez ha terminado", ha dicho, mientras prometía una bajada masiva de impuestos.

"Lo dije ayer y hoy sigo con este tono: el PP es la fuerza tranquila y moderada", ha asegurado poco antes de volver a comparar el diálogo con los independentistas catalanes con el diálogo con ETA. Lo llama "el síndrome de la T-4", en alusión al atentado terrorista en el que murieron dos personas y que puso fin a la tregua en 2006. "Me recuerda demasiado a lo que hemos vivido estas semanas, toda esa ceremonia de negociación con los independentistas. Ahora dicen los ministros que les han dado un portazo, pero ya no cuela. Van a volver a negociar con ellos en cuanto miremos para otro lado", ha declarado Casado. "Si ha tenido [Pedro Sánchez] que plantearse convocar elecciones, ha sido porque los independentistas han querido, no porque ellos les hayan cerrado ninguna puerta", añadió.

Las víctimas del terrorismo, se sienten "ultrajadas" por el Gobierno, ha insistido Casado. "Nosotros no dimos nada a cambio para que dejaran de matar, igual que no dimos nada cuando mataban". Todos los Gobiernos, incluido el de José María Aznar, que se refirió a ETA como el "movimiento vasco de liberación nacional", intentaron negociar con la banda para frenar los atentados.

El líder del PP ha instado a los socialistas a comprometerse a no volver a pactar con los independentistas y a Ciudadanos a no hacer diferencias entre el PSOE y Sánchez y mantener, para las próximas citas electorales, la alianza de la protesta el pasado domingo en Colón, en la que Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal se fotografiaron juntos por primera vez. "No puede ser que nos manifestemos juntos y luego vayamos separados a las urnas para que ese Gobierno vuelva".

El presidente popular ha presentado al PP como "el voto útil" para impedir que Sánchez vuelva a La Moncloa y ha pedido a los suyos que no se dejen arrastrar por otros partidos, precisamente la crítica que le hacen a él algunos cargos populares. "No miremos por el retrovisor, miremos a la carretera. Nosotros a lo nuestro. Sabemos quiénes somos: el partido más grande de España. No necesitamos imitadores y no hace falta votar a sucedáneos. Os pido que salgáis ya en campaña y orgullosos de donde militáis", ha dicho Casado ante los populares gallegos.