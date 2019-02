El PP, Ciudadanos y Vox reúnen a miles de personas en Madrid contra la “deriva suicida” de Sánchez

Manifestación este domingo en la plaza de Colón. En vídeo, declaraciones de los líderes del PP, Ciudadanos y Vox. Jaime Villanueva | EPV

Decenas de miles de personas, 45.000 según la Delegación del Gobierno, han acudido a la concentración contra Pedro Sánchez este domingo en la plaza de Colón de Madrid bajo el lema Por una España Unida. ¡Elecciones ya!. Como a lo largo de los últimos días, se ha acusado al presidente de haber “traicionado”, “humillado” y haber dado una “puñalada por la espalda” a España. En la masiva marcha han participado los líderes del PP, Pablo Casado, Ciudadanos, Albert Rivera, y Vox, Santiago Abascal, que se han fotografiado juntos por primera vez.

En la lectura del manifiesto, consensuado entre los convocantes (PP y Ciudadanos) y Vox, se ha asegurado que Sánchez había aceptado “las 21 exigencias del secesionismo”, pese a que el Gobierno ha roto el diálogo con los secesionistas, no ha aceptado “reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación” ni un “mediador internacional”.

"El tiempo de Pedro Sánchez ha acabado. No cabe más rendición socialista ni más chantaje independentista. Hoy empieza la reconquista", ha declarado Casado antes de la lectura del manifiesto. En la misma línea se expresó Rivera: "Estamos reventando Colón. Va a haber un antes y un después de esta concentración. Es el final de una legislatura agotada”. Abascal aseguró que "el golpe" en Cataluña debía "sofocarse hasta las últimas consecuencias. Debe suspenderse la autonomía de Cataluña. El Gobierno ha puesto sobre la mesa de negociación la soberanía de España". Los tres líderes políticos habían pactado no hacer mítines políticos sobre el escenario -al PP le preocupaba que eso diera mayor protagonismo a Abascal.

“Compartimos el hartazgo de la inmensa mayoría de los españoles ante la deriva suicida del Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy estamos aquí reunidos para decirle al Gobierno de España que no estamos dispuestos a tolerar más traiciones ni concesiones frente a aquellos que quieren destruir nuestra patria. Estamos aquí para decir alto y claro que la unidad nacional no se negocia”, reza el manifiesto, que han leído sobre el escenario tres periodistas. El PP y Ciudadanos pactaron no hacer mítines políticos para restar protagonismo a Vox, aunque finalmente sí se han subido al escenario para una foto de familia. Eso sí, con los representantes de otras cuatro partidos y entre una melé de políticos.

Ciudadanos evitó esa foto con Vox durante toda la negociación en Andalucía, con la intención de no asociar su imagen a la extrema derecha. Pero este domingo ha cambiado de estrategia y Albert Rivera ha aparecido en el escenario junto a Casado y Abascal. La composición de la imagen ha dejado al líder del PP en el centro, y a cada lado a Rivera y Abascal, aunque estos dos separados por siete personas. El candidato al que Ciudadanos apoya en Barcelona, Manuel Valls, no ha subido al escenario.