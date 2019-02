ERC endurece sus ataques a Sánchez para justificar su rechazo a los Presupuestos

Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado en el registro del Congreso de los Diputados, poco antes del mediodía de este martes, su enmienda a la totalidad de los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez y formalizó así su órdago político sobre la duración de esta convulsa legislatura. El portavoz independentista y republicano catalán, Joan Tardà, ha endurecido mucho su discurso con ataques a Sánchez y al PSOE para justificar su rechazo a las cuentas públicas aduciendo que el Gobierno ni les ha llamado ni ha tenido "gestos de categoría" reales relacionados con los políticos presos y a punto de ser juzgados por el proceso independentista. Por otro lado, ha vuelto a reclamar rectificaciones a la Fiscalía con respecto a ese juicio y una mesa de diálogo con mediación internacional en la búsqueda de un referéndum o consulta a los catalanes.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, se mostró sin embargo más cauto y concedió alguna oportunidad aún para la apertura de una mesa de diálogo entre los dos Gobiernos, el central y el catalán, de aquí al viernes, antes de que ese grupo presente también su propia enmienda a la totalidad de los Presupuestos: "Hay tiempo, depende del Gobierno y deben mover ficha". Campuzano lo expresó como un deseo y admitió que los contactos entre ambos Ejecutivos todavía se están produciendo. Eso sí, aceptó que si al final no se dan esos resultados, la competencia constitucional para convocar elecciones es solo del presidente pero adelantó que no ve aún la fecha de las urnas cerca y menos aún junto a los comicios locales, autonómicos y europeos del 26 de mayo. "Mi impresión es que no iremos a elecciones en mayo en el caso de que los Presupuestos naufraguen la semana que viene", afirmó el portavoz neoconvergente. Campuzano sí matizó que el presidente de Junts Per Catalunya, Jordi Sánchez, desvinculó la negociación sobre el proceso de los presupuestos.

Por parte del partido en el Gobierno, su portavoz en la Cámara baja, Adriana Lastra, emplazó rápidamente a ERC a retirar esa enmienda registrada que etiquetó como propia de un movimiento de mercadeo "tacticista y electoralista" y de la "cerrazón del soberanismo catalán pidiendo algo que saben que no podemos hacer". Lastra se refirió así a la demanda de ERC y del PDeCAT de que la Fiscalía retire o module los cargos contra los políticos independentistas. La dirigente socialista lamentó la actitud de ERC y apeló a su "responsabilidad" y "sentido común" para no tumbar ahora unos Presupuestos sociales que cree buenos para todos los españoles y catalanes. Y enumeró de nuevo sus virtudes.

Lastra fue pesimista ante la fijación de ERC y Tardà en sus exigencias pero no quiso pronunciarse aún sobre la opción cada vez más cercana de que la legislatura se acerque a su fin y se fijen elecciones ("eso es potestad y competencia del presidente"). Eso sí, la propia portavoz parlamentaria socialista recordó unas palabras de Sánchez en las que llegó a aventurar que si al Gobierno no saca adelante los Presupuestos "eso conllevaría un acortamiento de los plazos" de su mandato. Un debate que está plenamente abierto y sin solución en las filas del Ejecutivo.

En el PSOE, además, van a intentar reabrir contactos en el Congreso y desde el Gobierno a todos los niveles. Otras fuentes implicadas en la negociación concluyen en ese sentido que los dos próximos días serán determinantes para conocer la última postura oficial del PDeCAT (tienen hasta el viernes para registrar su enmienda) y observan que en ese partido hay una profunda división interna.

La exposición por su parte de Joan Tardà para argumentar la enmienda a la totalidad de ERC a los Presupuestos presentados por el Gobierno de Sánchez fue una catarata de reproches a su mala relación actual y en general desde poco después de la presentación de la moción de censura en junio pasado que llevó al líder socialista a La Moncloa. El portavoz nacionalista catalán está muy molesto con Sánchez y el Gobierno porque ni se mueve en sus posiciones en relación a los procesados en el juicio ni les llaman para tener conversaciones sobre las cuentas. "No han llamado para nada", indicó Tardà, y añadió: "Si hubieran tenido algún interés ya hubieran llamado".

Al dirigente de ERC no le importa nada, al parecer y en este contexto, si su enmienda general significa un varapalo tal para el Gobierno que pueda acortar la duración de esta legislatura y la posible convocatoria de unas elecciones generales, con el peligro de que entonces pueda constituirse un ejecutivo alternativo entre todas las fuerzas de la derecha. "Sánchez convocará las elecciones el día que más le interese", soltó Tardà en la sala de conferencias de prensa del Congreso antes de la reunión de la Junta de Portavoces y cómo si ese escenario no tuviese nada que ver con él ni con los nueve escaños y votos de su grupo. "Los presupuestos son importantes pero lo es más el marco democrático", razonó.

Tardà reveló que la posición de rechazo de ERC no es fruto de ningún "calentón" sino consecuencia de un "debate muy profundo y muy discutido" interno en la formación. El portavoz nacionalista aseguró que su formación está dispuesta "a resistir lo que haga falta" en su posición e insistió mucho en que "la pelota está en el lado del Gobierno".

A ERC le ha molestado sobremanera que el Gobierno no haya establecido una negociación seria sobre los presupuestos pero también, especialmente, que desde La Moncloa y el Ejecutivo se insista sobre el juicio a los políticos independentistas en argumentar que no está entre sus competencias y posibilidades cambiar las reclamaciones de la Fiscalía. ERC sostiene que el Gobierno puede y debe proponer otro criterio sobre las acusaciones de rebelión, sedición y malversación que defiende la Fiscalía.

La amenaza ya evidente de ERC y latente del PDeCAT obligó a posicionarse este martes a todos los partidos en el Congreso. La Junta de Portavoces se dedicó íntegramente a organizar los debates de esas enmiendas a la totalidad ya presentadas (de PP, Ciudadanos y ERC) los días 12 y 13 de febrero, en pleno comienzo del juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo.

Entre los apoyos más claros a los presupuestos del Gobierno socialista destacó la posición tajante de Podemos. Su portavoz, Irene Montero, subrayó de nuevo su voluntad de que salgan adelante porque son los más sociales posibles, revierten recortes de la etapa de Mariano Rajoy y el PP, porque entiende que son buenos para todos los españoles y catalanes y cree que no deben convertirse en "moneda de cambio" frente a otras reclamaciones territoriales legítimas de los independentistas.

Podemos emprenderá por su parte en estos días contactos "discretos" con los demás partidos socios en su momento de la moción de censura contra Rajoy para evitar el colapso de la legislatura. Eso sí, la dirigente de Podemos concluyó que si los presupuestos no salen adelante "será una mala noticia para los españoles" y también para Sánchez: "Es difícil que un Gobierno solo con 84 diputados pueda sostenerse y se verá abocado a una convocatoria de elecciones".

Los que no concedieron ninguna tregua fueron los portavoces del PP y Ciudadanos. La popular Dolors Montserrat descalificó las cuentas como "perjudiciales, injustas y engañosas" porque entiende que no las respaldan ni instituciones europeas ni españolas y, sobre todo, porque suben hasta siete impuestos. Juan Carlos Girauta cuestionó el "mercadeo" de los nacionalistas al negociar votos de escaños por indultos y aseveró que su enmienda total tiene que ver más con el agujero que observan de 10.000 millones de euros y con los "sablazos" en los tributos.