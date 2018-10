Jordi Sànchez: “No quiero ser intercambiado por unos cuantos votos para los Presupuestos del Estado”

Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que se encuentra desde hace un año en prisión preventiva por el procés, ha reclamado que se desvincule su situación judicial con la negociación política de los Presupuestos Generales del Estado. Sànchez considera que el proceso judicial debe resolverse en los tribunales y subraya que lo hay que exigirle al Gobierno de Pedro Sánchez es diálogo y la retirada de los recursos ante el Tribunal Constitucional. "No quiero ser intercambiado por unos cuantos votos para los Presupuestos Generales del Estado. No hicimos el referéndum del 1 de octubre para aprobar los Presupuestos del Estado", defiende Sànchez en una carta publicada en de La Vanguardia.

El expresidente de la ANC y diputado suspendido en el Parlament ha querido así fijar su posición (aunque siempre se refiere en plural como "los presos") ante la polémica por la negociación sobre las cuentas estatales. Pedro Sánchez necesita los votos de los independentistas para sacarlas adelante, pero PDeCAT y ERC ya han manifestado su negativa a hacerlo hasta que no haya un gesto hacia los presos. "No entiendo la razón ni comparto el hecho de pedir un gesto al Gobierno español a favor de los presos para aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez", sentencia el líder independentista. Y añade: "Los presos no somos, no queremos ser, moneda de cambio de ninguna negociación política".

Jordi Sànchez asegura que la situación que están viviendo los nueve líderes independentistas en prisión y los cinco que se encuentran en el extranjero es "injusta" y "dura". Por este motivo, reclama "hechos y no gestos". En este sentido, el exlíder de la ANC considera que hay que exigir al presidente español que "haga de una vez ya alguna propuesta sobre cómo desbloquear la ne­gociación política" y que retire los recursos del Gobierno del PP ante el Constitucional. También pide a los partidos independentistas "una oferta política de diálogo al Gobierno español".

También se muestra crítico con la petición de ERC al Gobierno de Sánchez para que diera "instrucciones" a la Fiscalía para conseguir la liberación de los presos. Según el expresidente de la ANC, "la visibilización ostentosa de esta demanda acabará consiguiendo el efecto contrario". Y lo concreta en tres consecuencias: alimentar la derecha españolista, que el Gobierno no mueva ficha por temor a la polémica y que la Fiscalía decline modificar y rebajar los delitos por los que acusa a los procesados por el referéndum para evitar sospechas de presiones políticas. Con todo, Sànchez ha pedido discreción en las negociaciones: "La discreción a menudo es importante, imprescindible, para alcanzar determinados objetivos".

Finalmente, para Sànchez solo el sobre­seimiento de la causa o la absolución sería una solución "digna y justa" y considera que si finalmente la Fiscalía lo acusa de sedición será "injusto". Igualmente, el exlíder de la ANC pide su excarcelación mientras no se dicte sentencia.