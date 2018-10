Pablo Iglesias llega a la prisión de Lledoners para reunirse con Junqueras

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha accedido un poco antes de las cuatro de la tarde de este viernes al recinto dela prisión de Lledoners (Barcelona) para reunirse con Oriol Junqueras, presidente de Esquerra y exvicepresidente de la Generalitat. El líder de la formación morada ha viajado hasta la cárcel acompañado de Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem en el Congreso y del teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens. En principio, estaba previsto que Iglesias se viera solo con Junqueras pero al final también se entrevistará con los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y los exconsejeros de la Generalitat Josep Rull y Jordi Turull.

La entrevista se cerró después de que Esquerra ratificara que no tiene ninguna intención de aprobar los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno de Pedro Sánchez no insta a la Fiscalía a retirar los cargos contra los políticos en prisión. Sin embargo, Iglesias ha asegurado que el objeto del encuentro va más allá y que se abordará también qué solución se puede dar a la petición del independentismo catalán de buscar una salida negociada al conflicto. Podemos y los partidos independentistas coinciden en reclamar un referéndum pactado con el Estado. El Gobierno la rechaza frontalmente.

La visita en Lledoners se realizará sin cristales de por medio y sin límite de duración como es habitual cuando se trata de cargos públicos. El límite lo fijará el propio horario de la cárcel aunque fuentes de Podemos han calculado que se prolongará por espacio de hora y media. Pasadas las 15.00 horas, han accedido al penal el diputado Joan Tardà y Sergi Sabrià, líder del grupo parlamentario de ERC en el Parlament. En las inmediaciones de la prisión, cuya carretera está pintada con lazos amarillos y proclamas en favor de la república, se han concentrado decenas de periodistas y cámaras de televisión. Tres personas, dos de ellas con el casco integral de motorista, han desplegado durante unos segundos una bandera española gigante.

Fuentes de Podemos han recalcado que Iglesias no viene a negociar las cuentas y sí para respaldar la puesta en libertad de los presos -algo que ha venido reiterando desde hace tiempo- y buscar una solución al conflicto. Junqueras ha reiterado que no tiene capacidad para negociar los presupuestos y ha delegado la posición del partido en ese asunto a su grupo parlamentario en el Congreso. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ya aclaró este jueves en Bruselas que quien tiene capacidad de negociación es el Ejecutivo. El PDeCAT ha venido reiterando que la propuesta del aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros no tiene por qué estar incluida necesariamente en el proyecto de Presupuestos y que el Gobierno lo podría aprobar a través de un decreto.