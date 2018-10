ERC y PDeCAT condicionan su apoyo a los Presupuestos a un gesto hacia los presos y la autodeterminación

El vicepresidente catalan y consejero de Economía de la Generalitat, Pere Aragones, junto al presidente catalán, Quim Torra. En vídeo, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, analiza la propuesta Albert García/ Atlas

Los nueve diputados actuales de ERC y los ocho del PDeCAT han mostrado de entrada un evidente rechazo a respaldar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 pactado por el Gobierno socialista y Podemos. El voto de ERC o de PDeCAT resultará básico para que el proyecto presupuestario salga adelante con más votos que los 166 que sumarán en la oposición con seguridad el PP y Ciudadanos.

Los independentistas condicionan cualquier negociación, que reconocen no haber comenzado siquiera, a que el Gobierno de Pedro Sánchez concrete algún movimiento político nuevo sobre la situación de los políticos separatistas presos por su actuación en el proceso independentista y sobre el camino hacia la autodeterminación de Cataluña, algo que el Ejecutivo ya ha dicho que cree imposible de cumplir.

Por parte de ERC, el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonés, fue el primero en avanzar su negativa a apoyar el pacto económico del PSOE y Podemos: "No podremos hablar de presupuestos del Estado si el Gobierno español no se mueve en el derecho a la autodeterminación ni en la cuestión de los presos y exiliados y en las acusaciones fijadas en el Tribunal Supremo". El dirigente de ERC recordó también que según su criterio el Gobierno español "está donde estaba hace meses". Y eso, ha completado, "no facilita que estemos más predispuestos a negociar las cuentas ya pactadas entre PSOE y Unidos Podemos".

El líder de ERC en el Parlamento catalán, Sergi Sabriá, lo ratificó en la tarde de este jueves: "La paciencia se nos ha acabado. Hace ya muchos días del gobierno Sánchez, muchos días en que las palabras han mejorado pero que los hechos se mantienen absolutamente igual. Por lo tanto, si no hay un movimiento de manera inmediata respecto a la autodeterminación y a la situación de nuestros presos, Esquerra no tiene nada a negociar con respecto a los presupuestos generales del Estado". Sabriá apuntó a la Fiscalía General del Estado y a su actuación determinante en las próximas semanas para facilitar que los encarcelados que están en prisión preventiva salgan a la calle y sobre los escritos de acusación. Y afirmó que si eso no se produce "no van a aprobarse los presupuestos con ningún apoyo ni activo ni pasivo por parte de Esquerra Republicana".

Condiciones clave

La posición del PDeCAT, socio de ERC en el Gobierno catalán, no fue nada diferente. El portavoz económico del Partit Demòcrata en el Congreso y secretario de organización, Ferran Bel, descartó el voto a favor. "En la situación actual, si no cambia nada, yo no veo posible que el PDeCAT pueda votar a favor los presupuestos". Y añadió las condiciones clave para que ese escenario cambie y puedan facilitar sus votos: que los presupuestos estén "enfocados en la situación de los presos y la posibilidad de decidir el futuro de este país". Bell reclamó al presidente del Gobierno que sea "honesto con Cataluña" y presente "una propuesta concreta" aunque avanzó que actualmente no está en esa situación.

El portavoz económico del PDeCAT en el Congreso también matizó que la futura propuesta que deberán realizar el ejecutivo de Sánchez tendría que ser "factible y asumible" y aseguró que según su criterio el Gobierno central sí tiene competencia para pactar un referéndum de autodeterminación acordado para Cataluña. Bel ha recriminado al PSOE que use en este contexto los presupuestos del Estado para introducir medidas que se pueden aprobar a través de reales decretos, de manera mucho más rápida. "El incremento del salario mínimo lo puede aprobar el Consejo de Ministros la próxima semana, y si lo hace, nosotros lo apoyaremos", avanzó diputado nacionalista a modo de ejemplo.

Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, su diputada Lucía Martín, ha presionado a ERC y PDeCAT para reconsideren esa posición apelando a que en el acuerdo nuevo se contemplan 2.200 millones de euros de inversión en Cataluña.

Prudencia del PNV

Por su parte, el PNV quiso ser más prudente sobre qué actitud y comportamiento tomará en cuanto comiencen a negociar este proyecto con el Gobierno. Esa situación todavía no se ha dado, aunque el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, reconoció en la mañana de este jueves en declaraciones a RNE que se había tropezado el día anterior con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y esta le había anticipado que le llamaría para empezar a hablar.

Esteban sí ha querido enseñar en sus primeras manifestaciones tras conocerse el acuerdo del PSOE y Podemos que el PNV está "abierto al diálogo, como siempre, en aras a la estabilidad desde nuestros modestos cinco diputados". El PNV dedicó gran parte de la mañana de este jueves a estudiar el documento de 50 folios pergeñado entre PSOE y Podemos y concluyó que se trata de líneas generales que ahora deben perfilarse mejor y avisó: "Después tienen por delante un encaje de bolillos con el resto de grupos".