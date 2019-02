La Fiscalía cuestiona la “imparcialidad” y la “serenidad” de los jueces para juzgar el ‘procés’ en Cataluña

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto este martes que el juicio por rebelión contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra por su papel en el proceso independentista catalán se traslade a Cataluña, como plantean las defensas. El ministerio público ha defendido la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar a los jefes políticos del cuerpo, César Puig y Pere Soler, al mayor Josep Lluís Trapero y a la intendente Teresa Laplana. El fiscal Pedro Rubira, entre otros argumentos a favor de mantener la causa en los juzgados centrales con sede en Madrid, ha planteado que el ambiente de tensión independentista en Cataluña puede afectar a la causa: “¿Puede haber imparcialidad y serenidad, si se manda la [causa por] rebelión y sedición a Cataluña? ¿Ustedes piensan que puede haber esta serenidad? ¿Que puede haber esa imparcialidad?”.

El fiscal Rubira ha inspirado sus expresiones en la querella que interpuso el fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el 30 de octubre de 2017 por el caso del procés ante la Audiencia Nacional. En aquella querella, Maza, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo en asuntos de terrorismo, defendía la competencia de los juzgados centrales en "la necesidad de asegurar un clima de serenidad en el enjuiciamiento, como presupuesto de imparcialidad".

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia ha celebrado este martes la vista sobre la llamada “declinatoria de jurisdicción”, por la que la defensa de Puig y Soler han solicitado que la causa por la actuación de los Mossos en las fechas claves del procés se envíe a los juzgados catalanes, al considerar que los delitos de rebelión y sedición no entran en las competencias tasadas que la Ley Orgánica del Poder Judicial reserva para la Audiencia Nacional. Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de César Puig, ha manifestado que si el juicio se mantiene en Madrid “se produciría un overruling, un cambio de las reglas de la propia Audiencia Nacional” que haría, afirma, que en Europa fuera “interpretado como un tribunal de excepción para un caso concreto”.

Pau Ferrer, letrado de Pere Soler, ha incidido en la misma idea de que tanto la ley como la propia jurisprudencia de la Audiencia Nacional hacen que este tribunal no sea competente “ni para la instrucción ni para el enjuiciamiento” del papel de los Mossos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en los sucesos del 20 de septiembre anterior ante la Consejería de Economía de la Generalitat en Barcelona.

La abogada del mayor Trapero y de la intendente Laplana, Olga Tubau, no ha intervenido en la sesión. Ambos policías dan por buena así la posibilidad de que la Audiencia Nacional tenga la competencia para juzgar los hechos, y se conforman con lo que decida la Sección Primera sobre la declinatoria de jurisdicción en una próxima resolución.

Tras las defensas, ha llegado el turno del fiscal Rubira. Este ha rechazado que la Audiencia Nacional haya cambiado su jurisprudencia para asumir los delitos de rebelión y sedición en el procés. “La Audiencia Nacional por supuesto que no es competente para todos los delitos de sedición, pero sí en los casos que afectan al gobierno de la nación. ¿Cómo no va a afectar una república independiente a través de un referéndum inconstitucional, cómo no va a ser competente la Audiencia Nacional?, ha preguntado retóricamente.

Rubira ha rechazado el argumento de las defensas de que mantener la causa en la Audiencia Nacional iría contra el principio constitucional del juez natural predeterminado por la ley. “No se afecta al principio constitucional porque no ha habido arbitrariedad en la asunción de la competencia”, ha afirmado. Para el fiscal, lo esencial en el principio del juez predeterminado por la ley es que se trate de “un tribunal de jueces imparciales”. Y a renglón seguido ha añadido: “¿Puede haber imparcialidad y serenidad, si se manda la [causa por] rebelión y sedición a Cataluña? ¿Ustedes piensan que puede haber esta serenidad? ¿Que puede haber esa imparcialidad?”.