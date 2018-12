Casado atribuye a Torra buscar un derramamiento de sangre

Pablo Casado, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, este miércoles. JAIME VILLANUEVA / VÍDEO: QUALITY

El líder del PP, Pablo Casado, ha cuestionado la estrategia de diálogo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre Cataluña, "implorando" una reunión con el presidente catalán, Quim Torra, cuando éste está "atacando al corazón del Estado" y buscando un "derramamiento de sangre" y "una guerra civil". Sánchez ha lamentado el tono "autoritario" de Casado al hacer ahora la oposición y al apropiarse "la Constitución de todos" y ha garantizado la seguridad y el orden público en Cataluña.

La última sesión de control al Gobierno de este año 2018 ha reproducido este miércoles muchas de las discusiones registradas durante todo el curso político. Casado formuló su pregunta tipo sobre si "están garantizados en Cataluña la seguridad y el orden público" para introducir la discusión sobre la reunión del Consejo de Ministros que se va a celebrar este viernes en Barcelona y sobre la intención del presidente de mantener incluso una minicumbre con el presidente catalán.

Pedro Sánchez recordó que los problemas de seguridad y orden público en Cataluña no son nuevos, que ya los padeció el Gobierno de Mariano Rajoy por ejemplo durante la Semana Santa pasada en las autopistas AP-7 y AP-2 que se cortaron al tráfico y le refrescó que los entonces responsables en aquel ejecutivo, el presidente y su ministro del Interior, dijeron "que no era el momento de polemizar". Sánchez rememoró que entonces Pablo Casado, portavoz del PP, se mantuvo "callado" y no pidió explicaciones. Ese reproche le sirvió para subrayar de nuevo que Casado y el PP, según el presidente, tienen un comportamiento cuando están en el Gobierno y otro cuando pasan a la oposición.

Pablo Casado insistió en su respuesta en reflejar una imagen del ejecutivo de Sánchez entregado al presidente catalán y a sus socios independentistas de la moción de censura. Volvió a insistir en el mensaje que repite estos días previos al Consejo de Ministros en Barcelona de este miércoles de que Sánchez "implora" una cita bilateral con Quim Torra cuando el presidente catalán está a diario "atacando al corazón del Estado". Y en ese contexto fue cuando retrató a Torra como “un señor que quiere un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, que se manden tanques y que llama a los españoles carroñeros, hienas y víboras mientras usted quiere hacer una cumbre como si fuera un estado independiente”.

El dirigente popular ha pedido a Sánchez que “se aclare, ponga orden y tome el control de los Mossos”, en este caso a través de una intervención de la Generalitat con la ley de Seguridad Nacional, "porque hasta sus barones territoriales socialistas le dan la razón al pedir la ilegalización de Arran, que sigue pintando las sedes del PSC y del PP”.

El presidente socialista reafirmó su creencia en la necesidad de "apostar por el diálogo dentro de la legalidad y la Constitución española" frente a una oposición ejercida por Casado que tildó de "autoritaria en forma y fondo por insultar e intentar patrimonializarse de la Constitución, que es algo que es de todos". En ese contexto, Sánchez lamentó que Casado insista tanto en la idea de "ir a por ellos", como gritaron algunos militantes y simpatizantes populares el año pasado durante la intervención de la Generalitat con el artículo 155 de la Constitución, con el solo fin de "agitar los conflictos".

El debate de Sánchez y Casado se reprodujo a continuación entre la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, y la vicepresidenta, Carmen Calvo. Montserrat pidió un balance de la situación y Calvo lo hizo somero: "Hechos eficaces en seis meses para problemas importantes". A continuación la portavoz popular reiteró las acusaciones semanales de dejación hacia el ejecutivo socialista y sus alianzas de partida tras la moción de censura con los socios separatistas y "los comunistas de Podemos". Calvo lamentó esa visión única de España del PP y les acusó de ser "una fábrica de independentistas".