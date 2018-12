Así intentarán boicotear los CDR el Consejo de Ministros

Una organización integrada no solo por miembros de la CUP

Los Comités de Defensa de la República (CDR) no están integrados solo por miembros de la izquierda independentista anticapitalista del entorno de la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Aniol Costa pertenece a las juventudes de ERC y también acudirá a las protestas. “En ERC tenemos un pie en las instituciones y otro en la calle. No creemos que cortar una vía o quemar ruedas sea violencia”, añade. La concejal de la CUP en Barcelona, Eulàlia Reguant, asegura haber “visto a militantes del PDeCAT en algunos de los CDR”. Para Reguant es muy importante la movilización del 21-D para “señalar a los responsables de la no normalidad que se vive en Cataluña”.

La anticapitalista remarca que hasta ahora las acciones de los CDR “no han sido violentas”. “Solo ha aparecido violencia en el relato que se está construyendo para criminalizarnos y dar un segundo paso ilegalizando asociaciones”, esgrime.