El comercio catalán pide al Govern que haga un “llamamiento a la calma” ante el 21-D

Los comerciantes catalanes han enviado una carta a la consejera de Empresa, Angels Chacón, pidiendo al Govern que haga un "llamamiento a la calma" con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el viernes 21 de diciembre. El comercio catalán se ha mostrado preocupado por las repercusiones que pueden tener las protestas que se están preparando en Cataluña.

En declaraciones a Efe, el presidente de Comertia, la asociación de empresas familiares del retail, German Cid, ha exigido al gobierno catalán que mantenga la calma y el orden "porque estamos en plena campaña de Navidad y nos jugamos mucho". Las asociaciones de comerciantes catalanes se reunieron este martes en Barcelona preocupados por el "clima" que se está creando ante la celebración del Consejo de Ministros la semana que viene en Barcelona y decidieron enviar esta carta para que el gobierno catalán apueste por fomentar la calma y no la protesta.

Este miércoles, las entidades del comercio han hecho un comunicado conjunto ante los "acontecimientos previstos y posibles movimientos de protesta" y han pedido que se mantenga "la normalidad social e institucional para garantizar el desarrollo económico y una actividad positiva en plena campaña de Navidad". Este comunicado lo han suscrito RetailCat, la Fundació Barcelona Comerç, Cecot Comerç, el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, Comerç Ciutadà, Comertia, Cedac, Anceco, Anged, Barcelona Oberta y el Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, y han solicitado a las administraciones y entidades que incentiven la ilusión en la campaña de Navidad del comercio catalán para reafirmar la confianza en este sector clave de la economía catalana.



En la reunión de ayer, las entidades de comerciantes acordaron pedir que el 21 de diciembre transcurra con normalidad y tranquilidad en una jornada que no ha de ser conflictiva y han recordado que la campaña de Navidad es la más importante para el comercio catalán.



Según el presidente de Comertia, la situación política vivida en Cataluña durante el último trimestre del año pasado, repercutió mucho en las ventas de los comercios, por lo que, ha señalado, "no podemos permitir un segundo episodio de altercados", y ha dicho que las protestas son "licitas" mientras no coarten la libertad de la gente".



Fuentes del Gremio de Hoteles de Barcelona han explicado a Efe que también quieren hacer un llamamiento a la responsabilidad y han lamentado las consecuencias que para Barcelona y Cataluña tendría volver a salir en la prensa internacional por nuevos conflictos.