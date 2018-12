Más de 9.000 policías blindarán Cataluña en el Consejo de Ministros

Más de 9.000 agentes, entre mossos, policías, guardias civiles y guardias urbanos, blindarán Cataluña el próximo viernes 21 de diciembre, cuando está previsto que se celebre el Consejo de Ministros en Barcelona. El dispositivo de seguridad, todavía en ciernes, contempla un despliegue por ahora de máximos, a la espera de cómo evolucionen las diversas convocatorias de boicot, según fuentes policiales. El Ministerio del Interior ha convocado ya a un millar de agentes de la Policía y la Guardia Civil que se desplegarán entre el 18 y el 23 de diciembre en la ciudad.

Los Mossos, responsables del orden público, tampoco tienen cerrado aún su despliegue. Fuentes policiales apuntan a la movilización al menos de 8.000 policías, prácticamente la mitad del cuerpo (16.500 agentes) para garantizar el orden público. El lugar elegido por el Gobierno es la Llotja de Mar, un señorial edificio ubicado en el centro político de la ciudad. La Guardia Urbana tendrá un papel fundamental también ese día, puesto que uno de los principales problemas que supone ese emplazamiento es la movilidad, con la Ronda de Litoral al lado, una salida y entrada básica de la ciudad, en el día que además se acaban las clases y se inician las vacaciones de Navidad. Fuentes policiales calculan que se pueden activar unos 300 agentes.

Los Mossos d’Esquadra optarán probablemente por cortar toda la zona del centro de la ciudad para evitar así cualquier posible altercado con la comitiva presidencial y posiblemente la Policía Nacional se hará cargo de la seguridad de algunos de los edificios dependientes del Estado. El Ministerio ha movilizado una cantidad similar de agentes que en la Diada o durante el aniversario del referéndum del 1 de octubre. En ninguna de esas fechas, los cuerpos estatales tuvieron que intervenir.

El lugar elegido, la Llotja de Mar, es ya definitivo, aseguran fuentes de la Moncloa, que alegan tres motivos básicos: está en el corazón de la ciudad, y así se transmite a la gente “que su gobierno está ahí”, es un lugar “óptimo operativamente” para la reunión, y económicamente han tenido contado con todas las “facilidades” por parte de la Cámara de Comercio. Los Mossos preferían el Palacete Albéniz, ubicado en la montaña de Montjuïc, alejado del centro. “Para irnos a la montaña, nos quedamos en Moncloa”, aseguran esas mismas fuentes.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo se desplazarán directamente desde el aeropuerto de El Prat el mismo viernes, y llegarán por carretera hasta la Llotja. La intención es que la reunión del Consejo, que suele empezar a las 10 horas y durar hasta las 13, acabe un poco antes para perjudicar lo menos posible a los comercios de los alrededores, puesto que toda la zona está cortada. La Llotja se ubica en uno de los lugares más turísticos de la ciudad, con los barrios del Born y el Gótico a sus espaldas.

Este jueves se celebró una segunda reunión en la sede de la Delegación del Gobierno, a la que acudieron los jefes policiales de Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, además de técnicos del Gobierno y la delegada, Teresa Cunillera. El espíritu, aseguran fuentes del encuentro, es de máxima colaboración entre todos los estamentos implicados.

A una semana del encuentro, la policía considera que aún es pronto para un análisis afinado de lo que pueda suceder. Los CDR han llamado a través de Twitter a “dar la batalla” contra el Consejo de Ministros y ha convocado a las puertas de la Llotja. Por su parte, Òmnium ha pedido una protesta “pacífica y determinada” en las calles, y la ANC ha pedido una “concentración masiva de vehículos”. Los estudiantes también se suman a los paros, y el sindicato Intersindical ha convocado una huelga de las 12.30 a las 14.30 horas.

Los expertos están también atentos a recientemente surgidos Grups Autònoms d’Accions Ràpides (GAAR), que se autoproclaman como una versión más radical de los CDR. Han creado un canal en la aplicación de mensajería Telegram que, en pocos días, cuenta ya con más de 6.000 suscritos, en los que transmiten instrucciones sobre cómo realizar sabotajes durante los próximos días. Mandos policiales admiten que aún se desconoce la capacidad de movilización y actuación de estos nuevos grupos, a los que fuentes de Mossos atribuyen una limitada capacidad de convocatoria. A pesar de eso, existe cierta preocupación por la rapidez con la que han aglutinado seguidores en Telegram.

El líder de ERC en el Congreso, Joan Tardà, avisó ayer de que la República no se construye “con pasamontañas”, sobre las protestas de los CDR. Y la portavoz del Govern, Elsa Artadi, insistió en que no se cierra en una reunión entre Torra y Sánchez, “si no es meramente protocolaria”.

El 21 de diciembre se ha convertido en una fecha clave para Cataluña y su relación con el Gobierno central, y también para los Mossos d’Esquadra, a los que se les suma la crisis abierta por sus reivindicaciones. Ayer el conflicto laboral se enquistó y los sindicatos amenazan ya con una súbita “gripe azul” entre los policías que les impida trabajar el 21-D. Ese día el Gobierno de Sánchez tiene previsto aprobar la subida del salario mínimo interprofesional.