Buch: “Los CDR no son un problema de orden público en Cataluña”

El consejero del Interior, Miquel Buch (Premià de Mar, 1975), dirige la cartera más problemática de cualquier gobierno: la policía. Y en su caso, la presión se duplica, con la excúpula de Mossos investigada por el 1-O, su exconsejero Quim Forn, encarcelado, y el foco médiatico de manera constante sobre su departamento. El propio Buch también está imputado. Dos fotografías coronan su amplio despacho: la del presidente Quim Torra y la del expresidente de Carles Puigdemont.

Pregunta. En Cataluña la delincuencia crece un 13% y en Barcelona, un 19%. ¿Qué ha pasado?

Respuesta. Falta de policía, falta de acompañamiento judicial, el atractivo de nuestro país, de Barcelona…

P. ¿Con un alcalde independentista, habría más mossos en Barcelona?

R. No tolero que alguien diga que actúo en función de la ideología. Hablamos de seguridad y emergencias y aquí no hay color político, hay responsabilidad, profesionalidad y rigor.

P. Los Mossos han sufrido mucho con el procés, que ha deteriorado su imagen. ¿Qué ha hecho el conseller para recuperarla?

R. Lo primero, que el foco mediático volviese a enfocar al político y no a los agentes. El señalamiento era desmesurado e injusto. Si alguien tiene que pedir algo, que lo pida al consejero de turno.

P. ¿Perjudica a los Mossos declaraciones como la de Forn de que permitirían votar el 1-O?

R. No recuerdo esa declaración. Lo único que puedo decir es que los Mossos cumplieron el mandato judicial, y por eso les juzgan. Y otros cuerpos no lo cumplieron, y no se les juzga.

P. ¿Qué deberían hacer los Mossos en un referéndum igual?

R. Cumplir la ley.

P. Ustedes han pedido al Gobierno central poner escolta a Puigdemont. ¿Los Mossos deben trabajar para el expresidente?

R. Los Mossos trabajan para la Generalitat, que está obligada a garantizar la protección de los expresidentes, se llame Montilla, Mas, Puigdemont o Maragall.

P. ¿Han enviado mossos a Bruselas?

R. No, porque el ministro [Josep] Borrell está impidiendo que la Generalitat cumpla con la ley. Es Exteriores el que autoriza con otro Estado que se pueda enviar a la policía.

P. ¿Puede ser que haya mossos en excedencia trabajando en Waterloo?

R. Trabajando en Waterloo, en una empresa de seguridad privada, como jefes de policía local…

P. El comisario Ferran López dirigió a los Mossos con la aplicación del artículo 155, ahora asesora al actual jefe, Miquel Esquius. ¿Confía en el trabajo que hizo y que hace López?

R. Por descontado. Ferran López es un mosso d’esquadra con una experiencia y una profesionalidad elevadísima, es una persona muy respetada dentro del cuerpo y que aceptó ser jefe del cuerpo en momentos muy complicados.

P. ¿Qué hace el Departamento para recuperar la confianza de la judicatura?

R. Hace años que los Mossos demuestran que son una policía que garantizan una calidad de seguridad enorme, con prestigio internacional, que la gente de otros cuerpos policiales respeta. Si alguien les pierde la confianza por el 1-O, cuando se limitaron a cumplir el mandato judicial, el que tiene el problema es el que les ha perdido la confianza.

P. ¿No considera un problema para los Mossos que los jueces hayan dejado de confiar en ellos, más allá del motivo?

R. Si un juez ha dejado de confiar en la policía de Cataluña, que se mire el mandato judicial que había sobre la mesa. El último responsable de aquel dispositivo era [el coronel Diego] Pérez de los Cobos, que no sale por ningún sitio. Pero los juzgados son otros, hay 74 agentes involucrados en procesos judiciales por el 1-O y lo encuentro del todo injusto, porque cumplieron el mandato. Pero en todo caso, aquí quien está actuando es la Audiencia Nacional y algunos juzgados en concreto.

P. ¿No hacer nada? Era ese el mandato?

R. Era evitar el referéndum sin provocar alteraciones de orden público, y ellos hicieron eso.

P. La Fiscalía de Barcelona rompió su relación con Mossos…

R. La entrada del 29 de octubre a unos 50 narcopisos fue una investigación judicial, no policial. Para tener tan poca confianza, sí confían en nosotros para actuar contra los narcopisos. Y como estas, otras. No juguemos a que hay una desconfianza en la policía y entonces vamos a desconfiar todos de la policía porque no estoy de acuerdo.

P. Tras el 1-O, los Mossos visitaron a jueces y fiscales para restablecer relaciones. Eso significa que hay un problema.

La insistencia sobre el mismo tema cansa al consejero, que por segunda vez responde:

R. ¿Qué le han hecho los Mossos? ¿Por qué les tiene tantas ganas?

P. No me han hecho nada.

R. ¿La pregunta, sin querer decirle lo que debe hacer, no se debería dirigir más a quién dice que hace todo eso? Poco puedo solucionar yo.

P. ¿El consejero de Interior no tiene margen para rehacer puentes con fiscales y jueces?

R. Sí, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene un proceso abierto contra mí por enviar dos correos electrónicos. Si ahora actúo aquí, ¿qué dirán? ¿Que actúo para salvarme a mí o paras salvar a los Mossos? Por ahora, me mantengo al margen y dejo que actúen otros compañeros, como la consejera de Justicia, Ester Capella.

P. ¿Qué cara se le quedó cuando el presidente de la Generalitat animó a los CDR a apretar?

R. Estaba presente. Se ha querido malinterpretar. Si quieres sacar la punta negativa, se la puedes sacar toda. Era apretar en general, no dejéis que nos durmamos, apretar para que cumplamos los compromisos.

P. Los Mossos han actuado contra miembros de los CDR.

R. No podemos culpabilizar a los CDR. Los Mossos actúan contra personas que han cometido algún delito. No significa que los CDR sean unos delincuentes.

P. ¿Los CDR son un problema de orden público en Cataluña?

R. No, no lo son. Tampoco lo es la ANC ni Òmnium Cultural. Yo puedo ser CDR.

P. ¿Usted es CDR?

R. No. Pero ¿qué quiere decir ser CDR? Si un día vas a una concentración convocada por ellos ¿ya eres CDR para siempre? ¿No puedes ir libremente a una manifestación sin sentirte cómplice cien por cien?

P. ¿Está preocupado por los episodios violentos en contra de las últimas manifestaciones, como la de Jusapol?

R. Jusapol viene aquí a provocar porque el sitio donde hay menos agentes de la Policía Nacional es Cataluña.

P. ¿Está diciendo que ellos se lo buscan?

R. No. Vienen a provocar. Si hubiera una demanda de derechos laborales, quien no le aumentará el sueldo es la Generalitat de Cataluña porque les paga el Gobierno del Estado. Si tuvieras que reclamar algo, irías a un lugar donde tuvieras mucha presencia o a un lugar donde te pudieran pagar. Venir aquí sabiendo lo que pasó el 1 de octubre del año pasado entiendo que es una provocación.

P. ¿Han notado un cambio en las manifestaciones en los últimos tiempos? ¿Les preocupa?

R. Hay unos grupos muy reducidos de personas que han ido a una serie de manifestaciones con una voluntad de buscar confrontaciones. Pero son grupos muy minoritarios.

P. ¿Cree que la situación en la calle se puede complicar tras la sentencia a los líderes del procés?

R. No. Tengo mucha confianza en el país y su gente, habrá caminos a seguir para demostrar que el Estado español no garantizar una justicia justa y la prueba es que lo ha pasado en las últimas semanas en el Tribunal Supremo.