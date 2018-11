La inseguridad corroe El Raval

Poco antes de media noche, un grupo de Menores No Acompañados se han presentado en la comisaría de Ciutat Vella. No tienen donde pasar la noche. “Es habitual, vienen aquí”, explica el subjefe de la comisaría, el inspector de Mossos Miquel Hernández, que entabla una conversación con ellos. Son de Marruecos y Argelia, le explican al inspector, que les pregunta varias veces si inhalan cola. Todos responden al unísono que no. “Eso espero”, les dice. “Si tienes ganas de estudiar y trabajar, sales adelante. Si no, te vas a robar”, le responde Ayoub, uno de los menores que está en la comisaría, poniéndose el pijama. Las cifras de los Mossos apuntan a un significativo repunte de las detenciones entre los jóvenes marroquís, de entre 16 y 19 años, en lo que va de año.