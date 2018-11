Casado afirma que los represaliados ya han sido reparados y ultima una ley contra la memoria histórica

El líder del PP, Pablo Casado, considera que las víctimas del franquismo ya han sido reparadas durante la democracia y "en los próximos días, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución española", presentará un texto alternativo a la ley de la memoria histórica, la llamada "ley de concordia".

En la exposición de motivos de esa propuesta de ley, el PP recordará que desde la democracia, los represaliados del franquismo han recibido 16.000 millones. Así lo ha dicho este jueves en una entrevista en Es radio refiriéndose a las pensiones de viudedad, o de los oficiales del Ejército. "No había que hacer una ley de memoria histórica. La grandeza de la Transición también incluyó ayudas para que los familiares buscaran los restos de sus seres queridos. Hay que retrotraer esas reformas que han sido nocivas. La ley de memoria no es buena", ha añadido. Casado no ha dado más detalles del contenido de su ley de concordia, aunque ha dicho que afectaría a la educación y los espacios públicos.

Desde el año 2000 se han abierto unas 700 fosas del franquismo con más de 8.000 víctimas y quedan muchas más por abrir. En Andalucía, por ejemplo, se están haciendo los estudios previos para la apertura de una fosa en Córdoba donde se cree que puede haber más de 4.000 cuerpos y otra en Sevilla con cerca de un millar. El Gobierno de Mariano Rajoy no derogó la ley de memoria histórica, pero redujo a 0 su partida presupuestaria por lo que algunas exhumaciones se han realizado gracias a donaciones del extranjero (como la de un sindicato de electricistas noruego). El Ejecutivo está actualizando el mapa de fosas y pretende asumir por completo la tarea de búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas, pero no podrá hacerlo si no se aprueban unos nuevos Presupuestos.

El PP critica la ley de memoria histórica porque entiende que es un ataque a la Transición, cuando sus dos primeros párrafos son precisamente una alabanza a ese periodo. La ley de memoria histórica dividió a los populares y dirigentes como Esperanza Aguirre criticaron abiertamente a Rajoy por no haberla derogado. Ahora es uno de los temas estrella también de la campaña de Vox, el partido que arrebata votos al PP por su derecha. "No puedo criticar a mi exvotante. Lo que tengo que hacer es volver a enamorarles", ha dicho Casado este jueves.

El presidente popular también ha insistido en que él no gastaría "ni un euro en desenterrar y volver a enterrar a Franco". El PP ha decidido finalmente no recurrir al Constitucional el plan para trasladar los restos del dictador del Valle de los Caídos porque ya no se hará por medio de un procedimiento de urgencia, sino con una reforma de la ley de memoria en las Cortes.