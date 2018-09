Pablo Iglesias: “Nunca más va a haber en España un Gobierno en solitario”

Pablo Iglesias (Madrid, 1978) compagina como puede su condición de socio principal del Gobierno con el vértigo que provoca la paternidad, y más cuando se produce con tres meses de adelanto. “Ser padre es lo más grande. Cada hueco que tengo quiero estar con mis hijos. En cuanto los manden [del hospital] a casa será muy difícil tomarse una caña conmigo”. Su otra prioridad es acordar con el PSOE los Presupuestos de 2019.

Pregunta. Dice que se fía de Pedro Sánchez, pero ¿y del PSOE?

Respuesta. En política la fiducia, como dicen los italianos, no es lo crucial. Lo son los acuerdos. Llegar a pactos con el PSOE no va a depender de que nos fiemos sino de que concretemos las garantías de que se cumplen.

P. ¿Y el PSOE se fía de usted? Felipe González reivindica el llamado régimen del 78, como ustedes se refieren a la Transición.

R. Quien puede albergar dudas de si el PSOE se fía de él es Pedro Sánchez. A los hechos me remito. No sé si Felipe González o el viejo aparato del partido se fían. Somos el resultado de la crisis de los consensos que permitieron la estabilidad del sistema político del 78. El 15-M fue eso.

P. ¿Qué le reprochan a quienes lograron la Transición? Se traslada la idea de que se negoció en despachos cuando no fue así

R. El sistema político del 78 es el resultado de un éxito que contó con amplios consensos. Pero el protagonismo popular no fue todo lo democrático que se hubiera deseado. La clave de lo que ha sucedido en España los últimos años es que aquel gran pacto lo rompieron las élites. La prueba somos nosotros, con más de cinco millones de votos.

P. ¿Tienen que pedir perdón por las alusiones negativas al "régimen del 78"? Lo dice Íñigo Errejón.

R. Respeto el estilo de cada cual, pero quienes tienen que pedir perdón son los expresidentes y exministros que han terminado en los consejos de administración de grandes empresas eléctricas, energéticas... Son los que traicionaron esos consensos.

P. ¿A quién se refiere? ¿Lo dice por Felipe González?

R. Por Felipe González, José María Aznar, Elena Salgado, Narcís Serra… Por todos, sean del PP, PSOE, Convergència o PNV.

P. En el debate de la moción de censura trasladó a Sánchez que tenían que ganar juntos las próximas elecciones generales.

R. Nunca más va a haber en España un Gobierno en solitario. Los próximos serán de coalición, o del PP con Ciudadanos o del PSOE con nosotros.

“No es prudente una reforma constitucional por sorpresa”

P. ¿Le vale que Podemos caiga en votos pero a cambio gobernar en más instituciones?

R. Si la pregunta es si me conformo con un resultado peor y más poder político, la respuesta es no.

P. Auguró a Sánchez “un calvario” por optar por presidir un Gobierno “débil” y con “ministros del PP” como Grande-Marlaska.

R. Se equivocó al construir un Gobierno con 84 diputados. Hubiera sido más sensato dar a España un Gobierno con una base parlamentaria más estable. Decidió otra cosa y el calvario lo estamos viendo. Sobre el perfil conservador de algunos ministros, su biografía habla por sí misma.

P. ¿Habrá adelanto electoral o se agotará la legislatura?

R. Auguro que habrá elecciones en 2020. Sánchez me ha transmitido que quiere agotar la legislatura. Si llegamos a un acuerdo de presupuestos, será más fácil.

P. ¿Hay más decepción o satisfacción en el balance de los primeros meses del Gobierno?

R. No estaremos de acuerdo en todo. Lo fundamental va a ser el acuerdo sobre Presupuestos.

P. ¿Será un pacto de legislatura?

“Queremos un pacto de presupuestos con el Gobierno en octubre”

R. Será un pacto de Presupuestos. Un pacto de legislatura es un pacto de Gobierno y nosotros no estamos en el Gobierno.

P. En un mes hay que presentar los Presupuestos a Bruselas.

R. Queremos tener un acuerdo con el Gobierno en octubre, antes de que presente un esbozo a Bruselas. Si no, lo que presente el presidente no tendrá ningún valor.

P. ¿El problema de este país es el IRPF?

R. No, lo fundamental es la persecución del fraude y el impuesto de sociedades. Pero nos parece sensato que quien gane más de 10.000 euros al mes o 140.000 al año se esfuerce un poquito más.

P. ¿Cuál es su propuesta para el impuesto de sociedades?

R. Hay que hacer que los tipos efectivos se acerquen a los tipos nominales. En cuanto al fraude fiscal, buena parte de los inspectores de Hacienda se dedican a investigar a quien hace una chapuza para llegar a final de mes. Hay que perseguir la gran elusión.

P. Sánchez descarta ahora el impuesto a la banca.

R. No vamos a renunciar a un impuesto a la banca, esperamos convencer al Gobierno de que sea coherente con lo que dijo.

P. El Gobierno dice que no cuenta con los apoyos para derogar la reforma laboral del PP.

R. Lo que no se puede hacer es rendirse antes de dar la pelea. No le estamos pidiendo la luna. Le pedimos que cumpla su palabra.

“Dejar a la Monarquía fuera en los aforamientos es algo nadie entiende”

P. ¿Era el momento para plantear eliminar los aforamientos?

R. Sospecho que el presidente necesitaba oxígeno después de una semana muy difícil. No es prudente plantear una reforma constitucional por sorpresa. Se debe consensuar y asumir que la tendrán que decidir en referéndum los ciudadanos. Y en un tema como este en que hay bastante acuerdo, no hay que ser estrecho. Después de los escándalos que salpican al anterior jefe del Estado, dejar fuera de esta reforma a la Monarquía nadie lo entiende. Ojalá el Gobierno rectifique.

P. ¿Se va a presentar a las próximas generales?

R. Si soy elegido por las bases de mi partido, sí.

P. Irene Montero y usted van a repartirse el permiso de paternidad y maternidad a partes iguales. ¿Va a perder liderazgo?

R. Tenemos que dar ejemplo. Hay que normalizar que cuando un hombre tiene hijos ocurre lo mismo que cuando los tiene una mujer, con independencia de la responsabilidad que tenga.

P. ¿Es difícil conciliar en el Congreso?

R. Es un espacio lamentable para conciliar aunque hay una escuela infantil. Si para los que trabajamos allí es difícil y tenemos muy buenas condiciones, tomamos nota de cómo son las condiciones de la gente que trabaja en el mundo real.

P. Sánchez ha advertido de que volvería a aplicar el 155 si la Generalitat siguiese por la vía del “desacato y unilateralidad”.

R. Estamos en contra de la aplicación del 155 para resolver un problema que es político. El PSOE dijo que jamás apoyaría el 155 y luego cambió.

P. El Gobierno propone más autogobierno para Cataluña. ¿Comparten esta solución?

R. Defendemos un referéndum pactado con garantías en el que llamaríamos, lógicamente, a que Cataluña siguiera en España quizá con un encaje diferente.

P. Llevan tres secretarios generales en Cataluña en cuatro años. ¿De qué es síntoma la dimisión de Xavi Domènech?

“El PP va a echar de menos a Rajoy, no va a gobernar por su aznarización”

R. Dio una lección política: todos estamos de paso. Fue una decisión personal que nos enseña a todos algo que no debemos olvidar y es que esto tiene que merecer la pena. Fue un error que los compañeros en Cataluña reclamaran su presencia para encabezar la candidatura a las elecciones. Ojalá aprendamos a cuidar a figuras tan importantes.

P. ¿Quién está más a la derecha, el PP o Ciudadanos?

R. Compiten por ver quién se sitúa en posiciones de extrema derecha. Últimamente, por ver quién defiende más a Franco. Ver a dos tipos menores de 40 años, más jóvenes que yo, defenderlo me apena como español. Hubo una época en la que Rivera convenció a mucha gente de que representaba una figura progresista. Verle con el estilo de la Liga Lombarda italiana sorprende.

P. Usted respetaba a Mariano Rajoy como parlamentario.

R. En el PP van a echar de menos a Rajoy. La aznarización del PP es una buena noticia, no va a gobernar España en mucho tiempo. Además, no he tenido problema en decir que es cutre incluir cuatro párrafos de otro autor en un libro [por parte de Sánchez] y no citarlo. Y que hay que dar explicaciones. Sea mejor o peor tesis, la enseñó. Casado, no.

P. ¿La experiencia le ha llevado a asumir que el cielo no se toma por asalto?

R. Aquella frase, un homenaje a Marx, sigue siendo básicamente verdad. Los grandes cambios no son concesiones, son conquistas. Cuando las mujeres llenan las calles el 8-M diciendo que tienen que tener los mismos derechos, están tomando el cielo por asalto.